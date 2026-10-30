Banco Central revisa a la baja el crecimiento económico de Costa Rica para 2026 y 2027

La economía nacional crecerá 3,2% en el 2026, según la información preliminar del Banco Central de Costa Rica (BCCR) dada a conocer este viernes 30 de octubre, durante la presentación del Informe de Política Monetaria (IPM).

En el informe de julio pasado, el ente emisor había proyectado un crecimiento de 3,4% para la producción nacional en el año en curso. En ese momento, atribuyó el menor crecimiento previsto a una moderación de la demanda interna y externa.

En cuanto a las estimaciones de organismos internacionales, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) prevé que la economía costarricense crecerá 3,7% en el 2026, mientras que el Fondo Monetario Internacional (FMI) estima que será de 3,3%.

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