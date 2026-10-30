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Economía

Banco Central revisa a la baja el crecimiento económico de Costa Rica para 2026 y 2027

El Banco Central presentó su Informe de Política Monetaria la tarde de este 30 de octubre

Viernes Negro, Avenida Central
Las previsiones de dos organismos internacionales sitúan el crecimiento económico de Costa Rica entre 3,3% y 3,7% para el 2026. Rafael Pacheco Granados
Mónica Cerdas Gómez

La economía nacional crecerá 3,2% en el 2026, según la información preliminar del Banco Central de Costa Rica (BCCR) dada a conocer este viernes 30 de octubre, durante la presentación del Informe de Política Monetaria (IPM).

En el informe de julio pasado, el ente emisor había proyectado un crecimiento de 3,4% para la producción nacional en el año en curso. En ese momento, atribuyó el menor crecimiento previsto a una moderación de la demanda interna y externa.

En cuanto a las estimaciones de organismos internacionales, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) prevé que la economía costarricense crecerá 3,7% en el 2026, mientras que el Fondo Monetario Internacional (FMI) estima que será de 3,3%.