Cepal mantiene su pronóstico para Costa Rica y estima un crecimiento de 3,7% en 2026

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) mantuvo en 3,7% su proyección de crecimiento para Costa Rica en 2026, por encima del 3,4% estimado actualmente por el Banco Central de Costa Rica (BCCR).

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) mantuvo la proyección de crecimiento de la economía de Costa Rica para 2026 con respecto a la estimación que efectuó hace un año.

De acuerdo con las previsiones del organismo regional, la economía costarricense crecerá 3,7%, el mismo dato estimado en agosto de 2025. La cifra es superior al 3,4% proyectado por el Banco Central de Costa Rica (BCCR).

La Comisión presentó este jueves el Estudio Económico de América Latina y el Caribe 2026, en el que señaló que Costa Rica se ubica junto con otros cinco países en el rango de crecimiento de entre 4% y 5%: Nicaragua, Granada, Argentina, Panamá y Guatemala.

Cuatro economías destacan por una expansión anual del PIB de 5% o más: Guyana; Venezuela, como resultado de una recuperación desde niveles muy bajos de actividad económica; Antigua y Barbuda; y Paraguay.

Por otro lado, 15 países muestran un crecimiento de entre 2% y 4%, entre ellas El Salvador, Honduras, Ecuador, Perú, Chile, Brasil y República Dominicana. Otras cuatro economías presentan crecimientos de entre 0% y 2%: Jamaica, México, Trinidad y Tobago, y Uruguay.

Las economías que reflejan un retroceso de su actividad económica son Santa Lucía, Bolivia, Haití y Cuba.

Entorno menos favorable

En términos generales, la Cepal indicó que las economías emergentes y en desarrollo enfrentarán un entorno externo menos favorable durante 2026.

“El aumento de los precios internacionales del petróleo, los fertilizantes y los costos de transporte deteriorará los términos de intercambio de los países importadores netos de energía, mientras que la apreciación del dólar y unas condiciones financieras internacionales más restrictivas incrementarán las presiones sobre las cuentas fiscales y externas”, indica el informe.

Para la Comisión, en conjunto, estos factores reducen el dinamismo del comercio internacional y elevan la incertidumbre sobre las perspectivas de crecimiento mundial.

Las proyecciones muestran una desaceleración del crecimiento regional durante 2026, seguida de una recuperación parcial en 2027, aunque con diferencias importantes entre países y subregiones.

Para Costa Rica, la proyección para 2027 es de un crecimiento de 3,9%, por debajo del 4% previsto para Nicaragua, el 4,1% para Guatemala y el 4,6% para Panamá. Las previsiones para El Salvador y Honduras son de 3,7%.

Inflación cercana al 2% en 24 meses

Sobre la inflación en Costa Rica, la Comisión indicó que la apreciación persistente del tipo de cambio nominal con respecto al dólar ha dado lugar a niveles de inflación negativos. Por ello, mantuvo la expectativa de una inflación cercana al límite inferior del intervalo de la meta de política monetaria —entre 2% y 4%— tanto a 12 como a 24 meses.

“Costa Rica, donde solo hacia el final del horizonte de 24 meses la inflación se aproximaría al límite inferior del rango de la meta del banco central”, plantea el informe.

La inflación interanual, medida por la variación del índice de precios al consumidor (IPC), acumula hasta julio pasado 39 meses consecutivos por debajo del rango de tolerancia establecido por el Banco Central. La meta de la entidad es de 3%, nivel que la inflación alcanzó por última vez en abril de 2023.

El indicador se ubicó en -0,28 en julio de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC).

En la mayoría de los países de la región, las expectativas de inflación a 24 meses se mantienen debidamente ancladas dentro de un rango de 0,5 puntos porcentuales con respecto a sus metas, refiere la Cepal.

Por otro lado, al referirse al comportamiento del tipo de cambio, el documento de la Cepal indica que, en el caso de Costa Rica, la apreciación del colón con respecto al dólar se debe al mayor ingreso de divisas por la inversión extranjera directa (IED) y al crecimiento de las exportaciones.

A nivel regional, el organismo plantea que, aunque las condiciones externas continúan siendo favorables, se observa una desaceleración de la inversión directa y una normalización de los flujos de corto plazo, es decir, de la categoría denominada “otra inversión”, tras un fuerte repunte en 2025.