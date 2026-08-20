Economía

Cepal mantiene su pronóstico para Costa Rica y estima un crecimiento de 3,7% en 2026

La Cepal mantiene una previsión más optimista que el Banco Central para la economía de Costa Rica en 2026 y anticipa un crecimiento de 3,7%

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Por Gustavo Ortega Campos
Gente caminando en San José
La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) mantuvo en 3,7% su proyección de crecimiento para Costa Rica en 2026, por encima del 3,4% estimado actualmente por el Banco Central de Costa Rica (BCCR). (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)







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Gustavo Ortega Campos

Gustavo Ortega Campos

Periodista de Economía. Licenciado en Economía con un Máster en Comunicación y Periodismo. Inició en el periodismo en 1995. Se desempeñó durante 10 años como editor y periodista en el Diario La Prensa de Nicaragua.

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