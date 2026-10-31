Presidente del BCCR atribuye caída del empleo en zonas francas a ajustes globales de empresas: ‘Costa Rica no se exime de eso’

El presidente del Banco Central de Costa Rica (BCCR), Róger Madrigal, se refirió a la baja en el empleo en zonas francas durante la conferencia de presentación del Informe de Política Monetaria (IPM), este viernes 30 de octubre.

El jerarca manifestó que la cantidad de trabajadores en ese sector, como promedio móvil de tres meses, se redujo de 197.101 a 195.410 entre agosto de 2025 y agosto de 2026, es decir, 1.691 menos.

Sin embargo, Madrigal afirmó que los salarios reales de las personas que laboran en zonas francas aumentaron, en promedio, un 2,8%. Agregó que el empleo del sector disminuyó un 0,9%, es decir, que la caída fue menor que el incremento de las remuneraciones .

El presidente del Banco Central atribuyó esta dinámica del empleo en zonas francas a los ajustes globales que realizan las compañías con presencia en el país.

“En el resto del mundo algunas de estas grandes empresas, que están en Costa Rica y que son globales, están haciendo ajustes en su tamaño de planta y en sus procesos. Costa Rica no se exime de eso”, aseguró Madrigal.

El jerarca comentó que algunas actividades específicas del sector han registrado una disminución en el empleo. “ Es un proceso económico que ocurre siempre, que en Costa Rica ha sido muy intenso ”, expresó.

El presidente del emisor añadió que Costa Rica es un país abierto a la inversión, por lo que espera que tanto el régimen definitivo como el de zonas francas se expandan en el futuro.

“No tendríamos que esperar nada distinto a eso, en el tanto la política macroeconómica sea la correcta. La política macroeconómica correcta tiene que ser con estabilidad de precios y una política fiscal adecuada”, explicó.

Madrigal no mencionó la reducción del tipo de cambio del dólar como uno de los factores que incidieron en la baja del empleo en zonas francas . Especialistas consultados por La Nación días atrás coincidieron en que este fenómeno genera un impacto adverso.

Además de la apreciación del colón frente al dólar, los analistas han señalado los aranceles impuestos por la administración de Donald Trump, la guerra en Irán y el aumento de los precios del petróleo como factores que afectan la competitividad de Costa Rica.

Róger Madrigal, presidente del BCCR, en conferencia de presentación del IPM de octubre 2026. (Cortesía del Banco Central/Cortesía del Banco Central)

Rodrigo Cubero, expresidente del Banco Central, señaló recientemente a La Nación que la apreciación del colón frente al dólar reduce la rentabilidad financiera de la inversión extranjera directa (IED), lo que resta atractivo al país.

“Está generando no solo la pérdida de competitividad, sino de atractivo para las inversiones extranjeras y domésticas”, manifestó Cubero, quien agregó que el efecto también se refleja en el mercado laboral.

Por su parte, Félix Delgado, exgerente general del Banco Central, manifestó a este diario que la apreciación del colón afecta especialmente a las empresas de servicios, debido a su alta dependencia de mano de obra. En algunas empresas, esta situación se traduce en cierres de operaciones o reducciones de personal, aunque también alcanza a la manufactura.

Hasta setiembre pasado, el régimen especial registró 200.602 trabajadores formales, casi 2.000 menos que en el mismo mes del año anterior, según datos de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).

Los servicios empresariales registran la mayor reducción del empleo. Esta categoría incluye actividades de subcontratación de procesos de negocio (BPO, por sus siglas en inglés), como gestión de recursos humanos, contabilidad, nóminas, análisis financiero, facturación, soporte técnico y centros de contacto (call centers).

Las zonas francas albergan principalmente empresas multinacionales y generan una parte importante de las exportaciones de bienes del país.

Crecimiento de zonas francas

El producto interno bruto (PIB) del régimen especial —zonas francas— crecería un 3% en 2026. Un año antes, según información preliminar del Banco Central, el crecimiento habría sido de un 12,7%.

No obstante, para el próximo bienio, las proyecciones del emisor apuntan a que la producción de este régimen crecería un 4,6% y un 5,3%, respectivamente, lo que representaría una aceleración con respecto al resultado de 2026.

En tanto, la economía nacional crecería un 3,2% en 2026, según la información preliminar del BCCR. Esta cifra representa una desaceleración con respecto al IPM de julio, cuando se proyectó un incremento del 3,4%.

Mauricio Moya, líder de Inversiones de Mercado de Valores, afirmó que uno de los factores que influyen es el comportamiento de las exportaciones, principalmente de implementos médicos, que, aunque siguen creciendo, no lo hacen al mismo ritmo de años anteriores.

“Esto genera un efecto base sobre la proyección de crecimiento económico relativamente más pequeña en comparación con el año anterior”, aseguró Moya.

La proyección anunciada por Madrigal esta tarde se encuentra por debajo de las estimaciones de dos organismos internacionales: la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) prevé que la economía costarricense crecerá un 3,7% en 2026, mientras que el Fondo Monetario Internacional (FMI) estima que será de un 3,3%.