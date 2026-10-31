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Economía

Presidente del BCCR atribuye caída del empleo en zonas francas a ajustes globales de empresas: ‘Costa Rica no se exime de eso’

A pesar de esta disminución, el jerarca afirmó que los salarios en ese régimen aumentaron un promedio de 2,8%

Róger Madrigal, presidente del Banco Central, presentó las proyecciones de crecimiento para Costa Rica de 2026 y 2027.
Róger Madrigal, presidente del Banco Central, presentó las proyecciones de crecimiento para Costa Rica este viernes 30 de octubre. Cortesía BCCR
Luis Enrique Brenes

El presidente del Banco Central de Costa Rica (BCCR), Róger Madrigal, se refirió a la baja en el empleo en zonas francas durante la conferencia de presentación del Informe de Política Monetaria (IPM), este viernes 30 de octubre.

El jerarca manifestó que la cantidad de trabajadores en ese sector, como promedio móvil de tres meses, se redujo de 197.101 a 195.410 entre agosto de 2025 y agosto de 2026, es decir, 1.691 menos.

Sin embargo, Madrigal afirmó que los salarios reales de las personas que laboran en zonas francas aumentaron, en promedio, un 2,8%. Agregó que el empleo del sector disminuyó un 0,9%, es decir, que la caída fue menor que el incremento de las remuneraciones.