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Economía

Economía de Costa Rica creció 2,4% en setiembre con un rol casi exclusivo del régimen definitivo

Aunque el crecimiento de los regímenes especiales moderó su caída en setiembre, continúa aumentando a tasas bajas

Dispositivos médicos, zonas francas
La industria de dispositivos médicos es una de las principales en las zonas francas. Shutterstock
Luis Enrique Brenes