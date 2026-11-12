Economía de Costa Rica creció 2,4% en setiembre con un rol casi exclusivo del régimen definitivo

El crecimiento económico de Costa Rica registró una variación interanual del 2,4% en setiembre, sostenido por el dinamismo de la construcción y los servicios dentro del régimen definitivo, mientras que la producción de las zonas francas sufrió una marcada desaceleración y avanzó apenas un 0,6%.

Así se muestra el más reciente Índice Mensual de Actividad Económica (IMAE) del Banco Central de Costa Rica (BCCR).

El BCCR precisó en su informe que el régimen definitivo aportó el 96% del dinamismo, frente al 4% de los regímenes especiales.

Según el informe del emisor, el régimen definitivo creció 3,3% en términos interanuales, un incremento superior al 2,9% registrado en setiembre del año anterior.

Este aumento en la producción del régimen definitivo se explica por la ejecución de obras no residenciales (como naves industriales, plazas comerciales, edificios de oficinas, parqueos y bodegas) y residenciales; los servicios de educación y salud (hospitales y laboratorios); los servicios profesionales y administrativos (publicidad, arquitectura y agencias de viaje), así como el comercio de productos alimenticios, de ferretería y farmacéuticos, indicó el BCCR.

Por su parte, la producción de los regímenes especiales creció 0,6% y moderó su ritmo de expansión en 13,6 puntos porcentuales (p. p.) respecto a setiembre del 2025. Con este resultado, estos regímenes aportaron el 4% del incremento total de la economía en el mes.

A pesar de la caída interanual, las zonas francas moderaron su contracción en comparación con agosto, luego de 12 meses consecutivos de desaceleración en su ritmo de crecimiento, según el BCCR.

El Banco Central atribuyó el comportamiento de los regímenes especiales al efecto base generado por el crecimiento excepcional de las exportaciones de implementos médicos durante el 2025 y al anuncio del cese de operaciones de empresas dedicadas a la fabricación de componentes electrónicos.

En términos generales, la economía creció 2,4% en términos interanuales en setiembre del 2026, lo que representa una desaceleración de 2,8 puntos porcentuales (p. p.) respecto al mismo mes del año anterior.

En setiembre, la mayor contribución a la tasa de crecimiento de la producción provino de las actividades de construcción, los servicios profesionales y administrativos, la enseñanza y la salud, así como del comercio. En conjunto, estas actividades explicaron el 62,5% del incremento total de la producción.

Trabajadores en una planta de manufactura en Costa Rica ensamblan dispositivos médicos. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco/La Nación)

Por sector

Por sector económico, la actividad agropecuaria tuvo un incremento interanual de 0,6%, lo que representa una desaceleración de 0,1 puntos porcentuales (p. p.) respecto al resultado de setiembre del año pasado.

En tanto, el sector manufacturero registró una variación interanual negativa de 0,5%, lo que representó una desaceleración de 8,4 puntos porcentuales (p. p.) respecto al mismo mes del año anterior.

Por el contrario, la producción del sector construcción creció 9,9% en setiembre. El comercio también registró una variación interanual de 2,9%, mientras que los servicios aumentaron 3,3%.