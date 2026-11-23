Rodrigo Chaves encontró en el jaguar una metáfora a la medida de su discurso económico: un país que avanzaba con fuerza, superaba obstáculos y se encaminaba hacia la prosperidad. Repitió dicha imagen en distintas ocasiones, tanto que terminó convertida en una de las principales banderas publicitarias de su gobierno.

De hecho, el ahora ministro dijo frases como: “Nuestra economía es un jaguar que surge de Centroamérica hacia el mundo”, “un jaguar que crece, se fortalece ante los retos y se abre camino hacia el futuro que merece la patria”, “somos el jaguar que le ganó a la crisis; estamos entre las naciones más prósperas del mundo”.

Estas expresiones surgieron a propósito de un informe del Bank of America (BofA) del 27 de febrero de 2024, fundamentado en las cifras económicas de 2023.

Analizaré en este artículo si dichos argumentos del BofA se mantienen ante los datos económicos recientes.

1. Zonas francas. El régimen nació con la Ley 7210 de 1990, no con el chavismo. Sin apoyo gubernamental a Cinde, el dinamismo se debilitó: el crecimiento promedio del régimen pasó de 16% en 2023 a 2,4% en el periodo comprendido entre enero y setiembre de 2026.

2. Crecimiento y un proceso deflacionario. No somos “campeones mundiales del crecimiento económico”. Costa Rica lideró el crecimiento de la OCDE solamente en 2024, pero nunca lo hizo a nivel de nuestra región. Para 2026 y 2027, se proyecta que seremos últimos en el crecimiento de la región, con tasas de apenas el 3,2% y el 3,5%.

Tampoco es un gran logro vanagloriarse por una inflación negativa: desde junio de 2022 hasta setiembre de 2026, el colón se apreció nominalmente cerca de 34%, y hasta agosto de 2026, la apreciación real rondó 24,4%.

Las importaciones más baratas por esta apreciación del colón explican una inflación no solo inferior a la meta del Banco Central (3% ±1 punto), sino durante 32 meses negativa, y solo un mes desde mayo de 2022 en la banda acordada.

3. Empleo, sector externo y productividad. La tasa de desempleo cayó de 11,8% en mayo de 2022 a 6,5% en setiembre de 2026 y el chavismo lo cita como un logro histórico. Lo que se oculta es que la participación laboral también descendió, de 60,1% a 54,9%. De 137.000 desempleados menos, solo hubo 40.000 nuevos ocupados: predominó la salida de personas del mercado laboral y se ha reducido la fuerza laboral del país.

BofA celebró también la reducción del déficit de cuenta corriente de 3,7% a 1,5% del PIB entre 2022 y 2023. Esto también es resultado artificial de una abrupta apreciación que elevó el PIB en dólares y mejoró aritméticamente algunos cocientes, pero ya en 2026 aparecen señales de deterioro externo.

Tampoco se sostiene atribuir el fortalecimiento del colón al efecto Balassa-Samuelson, que justifica la apreciación en un aumento de la productividad del país. La productividad real por hora trabajada creció 6,86% en 2023, impulsada por la recuperación pospandemia y las zonas francas; pero ya en 2024, apenas aumentó 0,03%. Una mejora transitoria no justifica una apreciación cercana al 35% que castiga la producción nacional.

4. Finanzas públicas. La Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas de 2018 permitió heredar en 2022 un superávit primario del 2% del PIB, un déficit financiero de 2,4% y una deuda de 61,4%. Para 2026, se prevén un superávit primario de apenas 0,9%, déficit de 4% y deuda de 62%. Es evidente el deterioro.

5. ‘Nearshoring’ y turismo de lujo. La promesa de convertirnos en el “Silicon Valley latinoamericano” dependía, en parte, de la estrategia de friendshoring del presidente Biden. El giro de Washington hacia la producción dentro de su territorio amenaza al principal motor exportador costarricense. Tampoco está demostrado el derrame automático del turismo inmobiliario de lujo: el Estado de la Nación advierte de presiones sobre vivienda, agua, comunidades y ecosistemas, sin suficientes encadenamientos productivos locales.

6. Pobreza. Es positivo que la pobreza de los hogares haya bajado. Pero sería equivocado atribuir automáticamente todo ese avance a la “economía jaguar”. En el quintil más pobre, disminuyó la participación de subsidios y becas estatales en el ingreso, mientras aumentaron otras transferencias y el trabajo autónomo.

7. Salarios e ingresos. Frente al extraordinario aumento salarial que destacó BofA para 2023, el salario mínimo real pasó de crecer 8,7% interanual en diciembre de ese año a 1,2% en octubre de 2026. La Encuesta Nacional de Hogares de 2026 reportó una caída del 3,5% en los ingresos reales familiares y de 5,7% para el quintil más pobre.

8. Exportaciones. Entre octubre de 2021 y octubre de 2026, las exportaciones de zonas francas aumentaron un punto del PIB, pero las del régimen definitivo perdieron 2,5 puntos y el total de exportaciones ha disminuido en 1,5 puntos del PIB.

Aunque el Banco Central y el gobierno lo nieguen, las erróneas políticas monetarias y cambiarias han hecho que Costa Rica y su mano de obra se vuelvan muy caras.

Una buena estrategia

Es evidente que la denominación “economía jaguar” nunca existió; solo fue una buena estrategia de marketing del Bank of America para colocar más títulos de deuda soberana de Costa Rica entre sus inversionistas.

A partir de entonces, sin que existiera un sustento económico real que respaldara esa denominación, Chaves y ahora la presidenta Laura Fernández han recurrido a ella para transmitir la idea de que Costa Rica sigue siendo una “economía jaguar”. Nada más alejado de la realidad actual.

El ‘upgrade’ de Fitch y el ‘Informe Estado de la Nación 2026′

Fitch fundamenta la mejora en la calificación crediticia del país en un crecimiento económico resiliente, aumento significativo de las reservas monetarias internacionales, fortalecimiento de la posición externa por medio de un sólido flujo de inversión extranjera directa, acceso a financiamiento local de bajo costo, consolidación fiscal e institucional y un Estado de derecho ejemplar.

Sin embargo, los datos objetivos de fuentes oficiales deberían llevar a Fitch a adoptar una lectura menos complaciente de la gestión del gobierno.

El crecimiento se desacelera; la deuda/PIB se proyecta en crecimiento al 63,1% para 2027; el superávit primario rondaría 0,8% y el déficit financiero, 4%. Aunque aumentó la IED total, la inversión en zonas francas cayó US$305 millones al comparar los primeros semestres de 2022 y 2026.

Por otra parte, la abundancia de dólares y el aumento histórico de las reservas monetarias internacionales no garantizan, por sí solos, una mayor competitividad. Tampoco el acceso a financiamiento local relativamente barato resuelve el problema de la elevada concentración de los fondos institucionales en deuda pública. Si estas condiciones fueran tan favorables como se plantea, no se entiende por qué el ministro Chaves presiona al Congreso para que apruebe la emisión de eurobonos, con el argumento de sustituir el financiamiento local, supuestamente más caro, por deuda internacional más barata.

No se hace referencia a la reducción de la fuerza laboral ni a la caída artificial de la tasa de desempleo. También pasa prácticamente inadvertida la amenaza que representa la decisión que tomará el Gobierno de Estados Unidos, pues podría poner en riesgo el 40 % de las exportaciones costarricenses.

El Informe Estado de la Nación 2026 deja claro que las fortalezas históricas del país (su institucionalidad, el Estado de derecho, la protección ambiental y la libertad de expresión, entre otras) no son méritos de los gobiernos chavistas. Por el contrario, resulta evidente su interés en controlar los poderes de la República y cualquier instancia que pueda poner en riesgo su inmunidad ante la justicia o sus aspiraciones de perpetuarse en el poder.

Mi conclusión es que la “economía jaguar” nunca existió. Ha sido, sobre todo, una construcción política y publicitaria que ha “emborrachado” a buena parte del país, mientras la situación económica sigue deteriorándose. Costa Rica tiene fortalezas, pero no ha experimentado una transformación comparable con la de los tigres asiáticos.

Por eso, Abraham Lincoln tenía mucha razón cuando dijo: “Puedes engañar a todo el mundo algún tiempo; puedes engañar a algunos todo el tiempo; pero no puedes engañar a todo el mundo todo el tiempo”.

gcorralesbrenes@gmail.com

Gerardo Corrales Brenes es economista y exbanquero.