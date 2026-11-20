El precio del dólar fue uno de los protagonistas clave de la discusión económica en Costa Rica durante los últimos años. En el 2022, la atención se concentró en su fuerte aumento, pero posteriormente el foco pasó a su tendencia hacia la baja, que ha llevado al tipo de cambio a ubicarse incluso por debajo de los ¢450.

Esta evolución forma parte de las cuatro etapas en que se puede dividir el comportamiento del tipo de cambio durante la última década, según el Informe Estado de la Nación 2026 elaborado por el Programa del Estado de la Nación (PEN), publicado este jueves 19 de noviembre.

Durante ese período se presentaron momentos de relativa estabilidad, depreciación y apreciación del colón frente al dólar. A continuación, el resumen de las cuatro etapas identificadas en el reciente informe del PEN.

Relativa estabilidad, con ligera tendencia a la depreciación

El informe identifica una primera etapa a la que describió de relativa estabilidad, aunque con una ligera tendencia a la depreciación del colón frente al dólar. Según el PEN, esta etapa se dio entre el 2016 y el 2020.

Durante ese período, según datos del Banco Central de Costa Rica (BCCR), el promedio ponderado del precio del dólar osciló entre ¢535,47 y ¢628,85 en el Mercado de Monedas Extranjeras (Monex).

Un análisis de las sesiones de negociación muestra que, en 1.068 de las 1.251 jornadas registradas en el Monex entre 2016 y 2020, el precio del dólar se mantuvo por debajo de los ¢600.

Fuerte depreciación del colón

La segunda etapa estuvo marcada por una fuerte depreciación del colón frente al dólar , como repercusión de la pandemia y efectos a nivel global, como la crisis de los contenedores. Esta etapa se registró entre el 2021 y el 2022.

En el 2021, el precio del dólar fluctuó entre los ¢608,41 y los ¢644,76 en el Monex. Durante los primeros meses del 2022, el tipo de cambio subió hasta alcanzar un máximo histórico de ¢696,76 el 21 de junio . A partir de ese momento, inició una trayectoria descendente y volvió a ubicarse por debajo de los ¢600.

El 26 de diciembre de 2022, el dólar alcanzó los ¢584,87, su cotización más baja del año.

Este 19 de noviembre, el tipo de cambio en el Monex alcanzó un nuevo mínimo histórico: ¢444,45. (Shutterstock/Shutterstock)

Apreciación y retorno a los niveles prepandemia

La tercera etapa, comprendida entre el 2023 y el 2025, se caracterizó por la apreciación del colón frente al dólar y el retorno del tipo de cambio a niveles similares a los registrados antes de la pandemia.

En este período, el precio del dólar en el Monex se movió entre los ¢488,06 y los ¢596,73. Sin embargo, la cotización se ubicó por debajo de los ¢500 en solo 33 de las 751 sesiones de negociación realizadas.

Desde el 2023, la sobreoferta de dólares fue el principal factor de apreciación del colón , una condición que se ha mantenido durante el 2026, según el PEN. Ante una mayor disponibilidad de divisas, el BCCR pasó de suministrar dólares al mercado a absorber parte de sus excedentes, añade.

Apreciación más acelerada

La cuarta y última etapa corresponde al 2026, año en que se aceleró la apreciación del colón frente al dólar . Durante este año, el valor de la moneda estadounidense se ha ubicado por debajo de los ¢500.

En el Monex, la cotización se movió entre los ¢444,45 y los ¢499,39. Además, ha registrado en varias ocasiones nuevos mínimos desde el inicio de la serie histórica del Banco Central, el 6 de diciembre de 2007.

El informe del Programa Estado de la Nación detalla que la aceleración de la apreciación del colón generó que representantes del sector exportador soliciten al Banco Central, principalmente durante este 2026, adoptar medidas adicionales para contrarrestar esa tendencia.

Estas peticiones contrastan con las recomendaciones del Fondo Monetario Internacional (FMI), que instó a preservar la flexibilidad cambiaria y limitar las intervenciones en el Monex a episodios de condiciones desordenadas en el mercado.

“Esta situación plantea el desafío de conciliar la libre formación del tipo de cambio con la necesidad de mitigar episodios de volatilidad que puedan generar consecuencias macroeconómicas significativas”, añade el PEN en su reciente informe.

Por su parte, el presidente del BCCR, Róger Madrigal, argumentó en varias ocasiones que el tipo de cambio obedece a las fuerzas del mercado y que, en los últimos cuatro años, estas presionaron a la baja la cotización de la divisa.

No obstante, el Banco Central insiste en que es vigilante del desempeño del mercado cambiario y, en caso de ser necesario, realizará compras de dólares para evitar que se produzcan movimientos abruptos en el tipo de cambio, que resulten incoherentes con los fundamentos macroeconómicos que lo determinan.​

El impacto del precio del dólar

Los movimientos del tipo de cambio tienen repercusiones distintas sobre los hogares y las empresas, según la moneda en que reciben sus ingresos y realizan sus gastos.

Un tipo de cambio bajo beneficia a las personas y empresas que reciben sus ingresos en colones, pero tienen gastos u obligaciones financieras en dólares, pues necesitan menos colones para cubrirlos.

En cambio, según la investigación del PEN, perjudica a quienes perciben sus ingresos en dólares y deben afrontar gastos, principalmente, en moneda nacional, pues se ven obligados a destinar más divisas para cumplir con sus compromisos en colones.

A ello se suman las presiones sobre la competitividad de los productores nacionales que abastecen el mercado interno, quienes enfrentan una mayor competencia de los bienes importados, cuyos precios en colones tienden a disminuir con la apreciación de la moneda nacional. Esta situación puede reducir sus márgenes de rentabilidad y limitar sus posibilidades de inversión y generación de empleo .

“ Estas diferencias muestran que los beneficios y costos de la apreciación no se distribuyen homogéneamente entre las actividades económicas y los hogares ”, expone el informe.

Cuando el precio de la moneda extranjera aumenta, los efectos son opuestos: quienes reciben ingresos en dólares y tienen gastos en colones necesitan menos divisas para cubrirlos, mientras que quienes deben comprar dólares para atender sus obligaciones requieren más colones para adquirirlos.