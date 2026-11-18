Este miércoles 18 de noviembre, el tipo de cambio registró un nuevo mínimo histórico en el Mercado de Monedas Extranjeras (Monex), al situarse por debajo de los ¢445 .

El promedio ponderado del precio del dólar se ubicó en ¢444,85 este miércoles, el nivel más bajo desde el inicio de la serie histórica del Banco Central de Costa Rica (BCCR), el 6 de diciembre de 2007.

El mínimo anterior se había registrado el pasado 13 de noviembre, cuando el valor de la moneda extranjera alcanzó los ¢446,10 en el Monex.

Un tipo de cambio bajo beneficia a las personas y empresas que reciben sus ingresos en colones, pero tienen gastos u obligaciones financieras en dólares, pues necesitan menos colones para cubrirlos.

En cambio, perjudica a quienes perciben sus ingresos en dólares y deben afrontar gastos, principalmente, en moneda nacional, pues se ven obligados a destinar más divisas para cumplir con sus compromisos en colones.

De cara al cierre del 2026, las proyecciones que distintas instituciones compartieron con La Nación en setiembre pasado ubicaron el precio del dólar en un rango de entre ¢440 y ¢465.

Banco Central compró $52 millones

Durante la sesión de este miércoles 18 de noviembre se negociaron $64,42 millones.

De ese monto, el BCCR compró $26 millones bajo la “sombrilla” de operaciones de estabilización, las cuales son realizadas por la entidad para reducir presiones excesivas sobre el tipo de cambio.

Adicionalmente, el Central adquirió $26 millones para atender los requerimientos del Sector Público No Bancario (SPNB).

Tipo de cambio marcó un nuevo mínimo en el Monex este 18 de noviembre. (Shutterstock/Shutterstock)

Tipo de cambio en ventanilla

A las 3:19 p. m. de este 18 de noviembre, el precio de venta del dólar en las ventanillas de todos los intermediarios cambiarios (bancos, cooperativas de ahorro y crédito, financieras, mutuales, casas de cambio y puestos de bolsa) oscilaba entre ¢447,91 y ¢542,5 .

La mayoría, 35 de los 37 intermediarios, mantenía el precio de venta por debajo de los ¢462.

Por su parte, el precio de compra de todos los intermediarios se ubicaba entre ¢358,72 y ¢443.