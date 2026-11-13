Tipo de cambio del dólar alcanza nuevo mínimo en Monex y se acerca a ¢445

El tipo de cambio del dólar respecto al colón alcanzó un nuevo mínimo histórico este viernes 13 de noviembre en el Mercado de Monedas Extranjeras (Monex). Su cotización se acerca a los ¢445.

El precio del dólar cerró la jornada del viernes en ¢446,10 , lo que representó una reducción de ¢3,48 frente a la sesión del mismo día de la semana anterior, cuando el tipo de cambio alcanzó los ¢448,43 .

El promedio ponderado del precio del dólar en Monex para este viernes es el más bajo desde el inicio de la serie histórica del Banco Central de Costa Rica (BCCR), el 6 de diciembre de 2007.

El valor mínimo anterior se había registrado casi dos meses atrás, el jueves 17 de setiembre, cuando la cotización de la divisa estadounidense en el Monex alcanzó los ¢446,80, según los registros del Banco Central. Con el resultado de este viernes, el tipo de cambio ya suma seis sesiones consecutivas por debajo de ¢450.

Durante el viernes se negociaron $49,27 millones en 228 transacciones en el Monex. El mayor volumen correspondió al martes, con $60,27 millones, mientras que el menor se registró el jueves, con $39,79 millones.

En las cinco sesiones de esta semana se negociaron $236,68 millones en el Monex, una cifra superior en $4,29 millones al monto transado durante la semana previa, cuando se movieron $232,39 millones.

Este viernes, el dólar abrió la jornada en el Monex en ¢446 y alcanzó su cotización máxima del día a ¢446,30. Posteriormente, se negoció en ¢445,80, el valor mínimo de la sesión. La última transacción se concretó en ¢446,10 por dólar.