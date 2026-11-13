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Economía

Tipo de cambio del dólar alcanza nuevo mínimo en Monex y se acerca a ¢445

El valor mínimo anterior en el precio del dólar se había registrado casi dos meses atrás, el jueves 17 de setiembre

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El precio del dólar respecto al colón mantiene una tendencia a la baja desde mediados de 2022. Shutterstock
Luis Enrique Brenes