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Economía

Tipo de cambio en el Monex cierra la semana por debajo de los ¢450

El precio del dólar en Monex alcanzó su nivel más bajo desde setiembre, al cerrar la semana por debajo de los ¢450

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Precio del dólar en el Monex cerró la semana del 2 al 6 de noviembre a la baja. Shutterstock
Mónica Cerdas Gómez