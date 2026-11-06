Tipo de cambio en el Monex cierra la semana por debajo de los ¢450

El tipo de cambio en el Mercado de Monedas Extranjeras (Monex) cerró la semana por debajo de los ¢450.

La última vez que el precio del dólar terminó una jornada de viernes por debajo de ese umbral fue el 18 de setiembre pasado, cuando se ubicó en ¢447,78.

De acuerdo con datos del Banco Central de Costa Rica (BCCR), el promedio ponderado del dólar cerró la sesión de este viernes en ¢449,58, el nivel más bajo de la semana .

La divisa inició la semana en ¢452,43 y registró un leve incremento el martes 3 de noviembre, cuando alcanzó los ¢452,62. El miércoles retrocedió a ¢452,01, mientras que el jueves bajó ¢1,75 para ubicarse en ¢450,26.

Con el resultado de este viernes, el precio del dólar alcanzó su nivel más bajo desde setiembre de 2026 .

En las últimas dos sesiones de Monex, el precio del dólar acumuló una caída de ¢2,43. (Shutterstock/Shutterstock)

La última vez que el promedio ponderado en Monex se ubicó por debajo de los ¢450 fue el 21 de setiembre, cuando cerró en ¢449,36.

Desde entonces, se mantuvo por encima de ese umbral e incluso llegó a alcanzar los ¢460,45 en la sesión del pasado 1.° de octubre.

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