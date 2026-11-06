Tipo de cambio en el Monex cierra la semana por debajo de los ¢450

El tipo de cambio en el Mercado de Monedas Extranjeras (Monex) cerró la semana por debajo de los ¢450.
La última vez que el precio del dólar terminó una jornada de viernes por debajo de ese umbral fue el 18 de setiembre pasado, cuando se ubicó en ¢447,78.
De acuerdo con datos del Banco Central de Costa Rica (BCCR), el promedio ponderado del dólar cerró la sesión de este viernes en ¢449,58, el nivel más bajo de la semana.
La divisa inició la semana en ¢452,43 y registró un leve incremento el martes 3 de noviembre, cuando alcanzó los ¢452,62. El miércoles retrocedió a ¢452,01, mientras que el jueves bajó ¢1,75 para ubicarse en ¢450,26.
Con el resultado de este viernes, el precio del dólar alcanzó su nivel más bajo desde setiembre de 2026.
La última vez que el promedio ponderado en Monex se ubicó por debajo de los ¢450 fue el 21 de setiembre, cuando cerró en ¢449,36.
Desde entonces, se mantuvo por encima de ese umbral e incluso llegó a alcanzar los ¢460,45 en la sesión del pasado 1.° de octubre.
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