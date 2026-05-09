El País

Paula Bogantes continuará al frente del Micitt: esto dice que pasará con el tema de las frecuencias

En febrero, la Sala Constitucional anuló la subasta de frecuencias de radio y televisión. Este 5 de abril, se anunció que la ministra continuará al frente de la cartera de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones durante el mandato de Laura Fernández

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Por Fernanda Matarrita Chaves
05/05/2026, San José, Teatro Melico Salazar, presentación del gabinete que acompañara a la presidenta electa Laura Fernández durante de mandato.
Este 5 de abril, la presidenta electa, Laura Fernández, anunció que Paula Bogantes continúa al frente del Micitt. (Jose Cordero/José Cordero)







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MicittPaula BogantesSubasta de frecuencias de radio y televisión
Fernanda Matarrita Chaves

Fernanda Matarrita Chaves

Periodista de Educación y Salud con experiencia en temas de niñez y DDHH. Licenciada en Comunicación de Mercadeo. Ganó el Premio nacional al mejor contenido sobre Niñez y Adolescencia del CNNA y UNICEF en el 2022 y el 2021. Recibió el Premio regional y del Caribe de Periodismo de Salud de Fedefarma 2022. Redactora del año La Nación 2021.

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