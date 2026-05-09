Paula Bogantes continuará al frente del Micitt: esto dice que pasará con el tema de las frecuencias

Este 5 de abril, la presidenta electa, Laura Fernández, anunció que Paula Bogantes continúa al frente del Micitt.

Paula Bogantes Zamora, jerarca del Ministerio de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones (Micitt), y quien permanecerá en el cargo durante la administración de Laura Fernández Delgado, habló sobre el destino de la subasta de frecuencias de radio y televisión.

La subasta de las frecuencias de radio y televisión, impulsada por el gobierno de Rodrigo Chaves, fue anulada por la Sala Constitucional en febrero. Al respecto, Bogantes le respondió a La Nación que en el Micitt están a la espera del expediente con el fallo completo para estudiarlo y a partir de allí, que la Superintendencia de Telecomunicaciones (Sutel) cree un nuevo cartel.

El proceso de subasta de frecuencias de radio y televisión generó controversia, pues varias emisoras y canales comunicaron que no participarían debido a los altos costos de pujar por las bandas del espectro radioeléctrico.

Al respecto, el fallo de la Sala IV dejó sin efecto las licitaciones 2025LY-000001-SUTEL (AM), 2025LY-000002-SUTEL (FM) y 2025LY-000003-SUTEL (TV), promovidos por la Sutel, porque se utilizó la oferta económica más alta como único criterio de adjudicación en la puja.

¿Qué pasará?

Consultada sobre qué cambios se implementarán en la subastas de frecuencias o si tendrán algún tipo de concesión tomando en cuenta lo expresado por las diferentes emisoras que manifestaron no poder participar en la puja por los elevados montos, Bogantes afirmó que sí habrá cambios.

“Evidentemente lo que la Sutel publicó quedó rechazado, cambios habrá, ahora no puedo decirle hasta que nos compartan el expediente completo, entonces se harán ajustes de acuerdo a lo que ellos están indicando”, detalló la jerarca del Micitt.

¿Qué viene para el Micitt?

Con respecto a qué viene para el Micitt en este nuevo ejercicio y qué planea mejorar durante su gestión, Bogantes adelantó que continuarán con la digitalización del país y trabajarán en ciberseguridad e inteligencia artificial.

Asimismo, aseguró que entre las prioridades estará el tema de la red de telecomunicaciones 5G. “El despliegue inició este año pero no ha concluido. Hay un lapso que las empresas se comprometieron a cumplir dentro del Gran Área Metropolitana (GAM) y para zonas fuera del GAM principalmente”.

La tecnología 5G opera de manera independiente de las redes 4G, lo que permite ofrecer velocidades más altas, menor latencia y la capacidad de conectar múltiples dispositivos de forma simultánea.

El pasado 28 de abril, el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) adjudicó la implementación de dicha red a la empresa sueca Ericsson, quien asumirá el desarrollo de esta tecnología que la marca Kölbi comercializará de forma masiva en el país.

Según el ICE, el costo final de la adjudicación se situó $100 millones por debajo del presupuesto planeado originalmente, el cual el ente estimó en $250 millones.

Por su parte, las operadoras de telecomunicaciones Liberty y Claro se adjudicaron, desde el 2025, el derecho de usar bandas y frecuencias del Estado para implementar sus propias redes 5G.

Colaboró en esta información el periodista Juan Fernando Lara.