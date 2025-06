Padre relata cómo su hijo de 19 años donó órganos y dio vida a más personas

Steven Orias Pichardo es uno de los muchos padres que un día como hoy enfrenta tener un hijo fallecido, pero también, cómo ese joven al que le dio la vida también dio vida a otras personas al donar sus órganos.

Orias recordó como un miércoles de 2023 él estaba trabajando cuando recibió una llamada que lo cambió todo: Ariel, su hijo de 19 años, había tenido una descompensación en el gimnasio y había convulsionado.

Él no había comprendido todavía la gravedad de su hijo, pero manejó tan rápido como pudo para encontrarse con el muchacho.

Llegó a la ambulancia y mientras viajaban al Hospital Calderón Guardia escuchó cuando al paramédico decirle al chofer: “Estoy en paro cardiorrespiratorio”.

LEA MÁS: Estos son los órganos que más se donaron en Costa Rica durante el 2025

Cuando llegaron al centro de salud, los médicos le explicaron a Orias que su hijo había sufrido tres paros cardiorrespiratorios. Además, la tomografía indicaba que había sufrido la ruptura de un aneurisma cerebral y su cerebro ya no funcionaba: esta con muerte encefálica.

Donar órganos para donar vida

En ese momento, frente al cuerpo médico, Orias dio una respuesta casi inmediata: los órganos de Ariel serían donados.

En cuestión de segundos, este padre recordó el día en que Ariel, con orgullo, le enseñó su licencia de conducir y con ese mismo orgullo, le dijo que era donante de órganos.

“Yo solo quise cumplir su voluntad, porque ya él me lo había expresado en vida”, rememoró.

Aquel joven saludable, amante del deporte y lleno de energía, también era un muchacho que gustaba de ayudar, y de esta forma podía dar vida a más personas.

“Asumí que Dios me pidió de vuelta a mi hijo, porque los hijos son prestados. Dios me ha bendecido con muchas cosas: paz, tranquilidad, serenidad, aceptación y resignación. Todo eso ha hecho posible que sea más fácil sobrellevar su ausencia. Saber que mi hijo logró ayudar a muchas personas, incluso niños, aunque no tenga idea de quiénes son, me da una enorme paz y hace que confíe en que Dios realmente tiene un plan perfecto para mí, así como lo tuvo para mi hijo”, contó.

Ariel Orias fue un joven que amaba el deporte. El ciclismo de montaña era de sus actividades favoritas. (Cortesía/Cortesía)

¿Cómo ser donador de órganos?

Entre el 16 y el 22 de junio se celebra la Semana Mundial de Donación de Órganos, una oportunidad en la que diferentes instituciones aprovechan para promover la donación.

Establecerlo en la licencia de conducir, como lo hizo Ariel, es una posibilidad, pero no la única.

LEA MÁS: 2025 se convierte en el año con más donación de órganos

La voluntad de donar ya puede ser registrada de manera oficial en el Expediente Digital Único en Salud (EDUS). Para ello puede aprovecharse el momento de una consulta médica o atención en un Ebáis, clínica u hospital. Allí, el asegurado puede establecer su disposición.

Alexander Sánchez Cabo, gerente médico de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) expresó que en nuestro país hay más de 1.500 personas en espera de una segunda oportunidad que solo puede brindarse con un trasplante de órganos.

De ellos, más de 1.000 necesitan una córnea, cerca de 450 requieren un riñón y al menos 40 personas un nuevo hígado.

Pero estas personas no son las únicas beneficiadas con decisiones como las de Ariel: con la donación de tejidos como córneas, hueso y piel, se puede mejorar la calidad de vida de cientos de personas más y facilitar su recuperación.