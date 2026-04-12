El País

Padre de Junieysis Merlo rechaza que custodia de gemelas se otorgue a familia de presunto femicida

Maximiliano Merlo afirmó que el pueblo nicaragüense protesta para que se haga justicia y para que las niñas, de cuatro años, permanezcan con su familia materna

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Por Fernanda Matarrita Chaves
Junieysis desapareció desde el 31 de marzo en Santa Ana.
Junieysis Merlo Espinoza habría sido asesinada por su pareja, de apellidos Calvo Ramírez. (Junieysis Merlo/Facebook)







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Fernanda Matarrita Chaves

Fernanda Matarrita Chaves

Periodista de Educación con experiencia en temas de niñez, salud y DDHH. Licenciada en Comunicación de Mercadeo. Ganó el Premio nacional al mejor contenido sobre Niñez y Adolescencia del CNNA y UNICEF en el 2022 y el 2021. Recibió el Premio regional y del Caribe de Periodismo de Salud de Fedefarma 2022. Redactora del año La Nación 2021.

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