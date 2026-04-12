Padre de Junieysis Merlo rechaza que custodia de gemelas se otorgue a familia de presunto femicida

Junieysis Merlo Espinoza habría sido asesinada por su pareja, de apellidos Calvo Ramírez.

Maximiliano Merlo, padre de Juneiysis Merlo, la joven de 29 años que fue hallada sin vida en una fosa dentro de un condominio en Santa Ana, tras permanecer desaparecida por nueve días, rechaza que la familia del sospechoso del femicidio se quede con la custodia de sus nietas gemelas, de cuatro años.

El sospechoso de apellidos Ramírez Calvo es el padre de las niñas.

Tras la desaparición de la joven madre nicaragüense, las pequeñas estuvieron unos días con su papá; no obstante, ahora permanecen bajo el resguardo del Patronato Nacional de la Infancia (PANI). Si bien la familia materna iniciará las gestiones para obtener la custodia de las niñas, los familiares paternos también tendrían interés de asumir el cuido de las menores de edad, según informó el diario La Teja.

La Nación conversón con Maximiliano Merlo la tarde de este domingo 12 de abril, poco antes de que sepultara a Juneiysis Merlo en el cementerio de Buena Vista, en San Juan del Río Coco, en Nicaragua.

“No le damos lugar (a que la familia paterna quede con la custodia de las niñas). Vamos a pelear hasta el último momento: aunque la familia, el hermano o la hermana (del sospechoso) no sean asesinos, él es un gran asesino”, afirmó Maximiliano Merlo.

Merlo contó que, como parte del último adiós de su hija, unas 2.000 personas participaron en una protesta en la que, además de exigir justicia por el asesinato de la joven nicaragüense, también piden para que las niñas se queden con su familia materna.

Un año de prisión preventiva

Ramírez Calvo, quien fue pareja de Junieysis Merlo por ocho años, descuenta un año de prisión preventiva.

Este hombre, de 57 años, es sospecho de asfixiar a la joven, quien era 28 años menor. Según la hipótesis judicial, la habría enterrado en una fosa a 500 metros de la vivienda de ambos, situada en un condominio en Salitral de Santa Ana.

La joven estaba desaparecida desde el 31 de marzo y el caso se maneja como un posible femicidio.

Con información de la periodista Natalia Vargas