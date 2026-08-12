El País

Padre asegura que colegio se “arrodilla” ante estudiantes y relata agresiones y amenazas contra su hijo

Situación se estaría viviendo en Liceo Laboratorio de Liberia, centro en el que se han denunciado otras situaciones violentas.

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Por Fernanda Matarrita Chaves
Según el padre de los estudiantes, las autoridades del Liceo Laboratorio de Liberia no han actuado ante las agresiones que ha denunciado que sufren sus hijos.
Dos padres de familia que han presentado denuncias penales por casos de 'bullying', afirman que las autoridades del Liceo Laboratorio de Liberia no habrían actuado ante las agresiones físicas contra los colegiales. (Cortesía/Cortesía)







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Fernanda Matarrita Chaves

Fernanda Matarrita Chaves

Periodista de Educación y Salud con experiencia en temas de niñez y DDHH. Licenciada en Comunicación de Mercadeo. Ganó el Premio nacional al mejor contenido sobre Niñez y Adolescencia del CNNA y UNICEF en el 2022 y el 2021. Recibió el Premio regional y del Caribe de Periodismo de Salud de Fedefarma 2022. Redactora del año La Nación 2021.

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