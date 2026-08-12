Padre asegura que colegio se “arrodilla” ante estudiantes y relata agresiones y amenazas contra su hijo

Dos padres de familia que han presentado denuncias penales por casos de 'bullying', afirman que las autoridades del Liceo Laboratorio de Liberia no habrían actuado ante las agresiones físicas contra los colegiales.

Un padre de un estudiante del Liceo Laboratorio de Liberia, en Guanacaste afirmó a La Nación que en ese centro educativo ocurren actos violentos recurrentes y que colegiales estarían vendiendo droga en los baños de hombres a los que les arrancaron las puertas.

El 5 de agosto, este hombre presentó una denuncia ante la Fiscalía Penal Juvenil, de la que La Nación tiene copia, luego de que su hijo sufriera, en apariencia, violencia física y los supuestos agresores le mostraran un arma blanca.

El padre de familia, quien pidió el resguardo de su identidad, narró que su hijo ha sufrido bullying desde que entró a sétimo año y ya está en noveno. Asegura que lo molestan por el color de piel, por su peinado, por su forma de caminar, entre otros. Asimismo, cuenta que el acoso ha escalado hasta la violencia física.

Afirma que el caso más grave ocurrió recientemente, cuando un grupo de varios colegiales habría instado a otros estudiantes a enfrentarse a golpes, entre ellos su hijo, a quien revisaron en la Unidad de Medicina Legal en Liberia. Tras ese episodio, el abogado Alex Soto presentó una denuncia penal luego de que uno de sus hijos fuera atacado con una silla de madera, según videos compartidos con este medio.

Inacción del centro educativo

El papá dice que en su familia decidió denunciar para ver si de esa manera su hijo puede ir a estudiar en paz. Afirma que estos días no lo ha enviado al colegio porque los supuestos agresores también viajan en el mismo servicio de transporte.

“No es posible que una institución se arrodille ante los estudiantes”, dijo.

Sobre las acciones del colegio, dice que lo único que hacen es levantar actas y que en ninguna de ellas los docentes, que habrían sido testigos del bullying, relatan lo ocurrido.

La Nación envió nuevas consultas a la oficina de prensa del Ministerio de Educación Pública (MEP) sobre el tema de violencia en este centro educativo y la supuesta inacción ya expuesta por dos padres de familia. Aún no se ha recibido respuesta a la consulta realizada el 7 de agosto.

Dos padres de familia han denunciado penalmente a estudiantes del Liceo Laboratorio de Liberia luego de que sus hijos fueran supuestamente agredidos. (Shutterstock - Canva/Shutterstock - Canva)

Casos reiterados en otro colegio

Semanas atrás, La Nación consultó al MEP por tres casos de bullying en el Colegio Técnico Profesional de Pococí, situaciones que trascendieron cuando los estudiantes que habrían sufrido los actos violentos lo expusieron en redes sociales. Aunque la consulta se realizó desde el 1.° de junio, aún no se ha recibido respuesta sobre las acciones de este centro educativo para atender las situaciones de acoso escolar.

En lo que va del curso lectivo, entre febrero y mediados de junio, la Contraloría de Derechos Estudiantiles del MEP contabilizó 166 situaciones de violencia relacionadas con el bullying.

Solo en 2025, la Fiscalía Penal Juvenil recibió 5.313 denuncias por casos de violencia en centros educativos en general.