Óscar Arias: ‘Claramente no me manifestaron cuál es la razón por la cual me revocan la visa’

El expresidente y Premio Nobel de la Paz, Óscar Arias Sánchez, reiteró este jueves que la Embajada de Estados Unidos en Costa Rica revocó su visa de ingreso al territorio estadounidense sin especificar las razones de esa decisión. La revocatoria fue notificada al exmandatario el martes anterior.

Este jueves, ante consulta de La Nación, Arias amplió la información después de que el presidente Rodrigo Chaves emitiera un comunicado la noche del miércoles en el que afirmaba que personal de la Embajada se reunió con el expresidente para proporcionarle las razones.

Arias explicó que la reunión fue producto de una llamada suya, en la que solicitó explicaciones luego de recibir el mensaje enviado a su correo.

“Efectivamente, yo llamé a la Embajada porque el correo era muy escueto. Me reuní con el personal encargado de la Embajada y, claramente, no me manifestaron la razón de la revocatoria de la visa”, detalló el expresidente.

“No recuerdo las palabras exactas, pero es evidente el malestar hacia mí por el establecimiento de relaciones con la República Popular China y por los vínculos que he mantenido desde entonces, ya que he viajado a China tras el establecimiento de dichas relaciones”, comentó.

Consultada por La Nación este jueves, la Embajada de Estados Unidos evitó referirse al tema.

En junio de 2007, Costa Rica anunció la decisión de normalizar sus relaciones con la República Popular China, mediante el establecimiento de relaciones diplomáticas, después de casi 60 años de distanciamiento.

