Organizaciones en favor de Palestina presentan denuncia contra el presidente de Israel

Organizaciones en favor de Palestina se manifestaron este viernes en San José, mientras se realizaba el traspaso de poderes entre Rodrigo Chaves y Laura Fernández, en la Sabana.

La protesta, convocada por representantes del Partido de los Trabajadores y la Red de Solidaridad con Palestina, se concentró inicialmente frente a la Corte Suprema de Justicia, donde los manifestantes presentaron una denuncia en contra del presidente de Israel, Isaac Herzog, presente en el cambio de mando.

Marbella Martín, representante de esa agrupación, explicó que se presentaron ante el Ministerio Público para que se tomen medidas “inmediatas judiciales” en contra del presidente de Israel “por crímenes de lesa humanidad”.

“Estamos montando una denuncia bastante sólida, bastante fuerte para que el Gobierno de Costa Rica, a través de la Fiscalía, pueda tomar medidas en contra de este señor. Estamos pidiendo la admisión inmediata por la brevedad de la presencia de este señor aquí, para que las autoridades migratorias tomen medidas del caso”, indicó.

Protestan Frente A La Corte, Grupos Pro Palestina, PT Y FA

Herzog es uno de los invitados internacionales al traspaso de poderes que se realizó este viernes en el Estadio Nacional en la Sabana.

La protesta, que además llevaba como parte de sus consignas la oposición al Tratado de Libre Comercio con Israel, recorrió la avenida central y finalizó en las cercanías del paseo Colón.