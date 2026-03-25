Orcas con un bebé protagonizan un encuentro inusual en el Pacífico de Costa Rica: así fue el avistamiento

Un avistamiento poco usual en Corcovado: una madre con su cría.

Un encuentro poco común con una orca madre y su cría, acompañadas por otra hembra y un macho adulto de gran tamaño, se registró el 22 de marzo de 2026 en aguas del Parque Nacional Corcovado, en el Pacífico sur de Costa Rica.

El avistamiento fue compartido por la cuenta especializada wildinstinct_costarica. Su autor, Diego Cedeño, relató a La Nación que, a lo largo de su vida, solo había vivido una experiencia similar en una ocasión anterior. Esta vez, sin embargo, el momento fue distinto: las “ballenas asesinas” se desplazaban acompañadas de una cría.

'Ballenas asesinas'. Video cortesía de Diego Cedeño

Según el testimonio, estos mamíferos aparecieron frente a la embarcación y se aproximaron con calma, como si “quisieran compartir su mundo por un instante”. Durante el encuentro, la hembra mostró repetidamente a su bebé, una escena descrita como especialmente emotiva para quienes estaban a bordo.

En el grupo también se encontraba un macho adulto, identificable por su aleta dorsal mucho más alta y recta, una característica física que lo diferencia claramente de las hembras de esta especie, según explicó.

Explicó que esas orcas reciben el nombre de “ballena asesina” por antiguas observaciones de marineros sobre su capacidad para cazar grandes presas.

Cedeño señaló que creció viendo la reconocida película Free Willy, así como soñando con observar a estos gigantes marinos en libertad, una experiencia que —según expresó— cobra un significado especial al presenciarla en su entorno natural: libres, salvajes y majestuosas.

El avistamiento refuerza el valor ecológico de esta zona del Pacífico y la riqueza marina de Costa Rica, donde aún es posible presenciar comportamientos naturales excepcionales de grandes mamíferos marinos en libertad.

En otro video subido por la cuenta de Cedeño, se observa como una orca llevaba un pez globo en su boca.