El País

Orcas con un bebé protagonizan un encuentro inusual en el Pacífico de Costa Rica: así fue el avistamiento

El inusual avistamiento ocurrió en Corcovado, donde una hembra fue vista nadando junto a su bebé y otros dos mamíferos, en un momento excepcional

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Por Sebastián Sánchez
Un avistamiento poco usual en Corcovado: una madre con su cría.
Un avistamiento poco usual en Corcovado: una madre con su cría. (Diego Cedeño/Cortesía para La Nación)







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Sebastián Sánchez

Sebastián Sánchez

Periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Bachiller en Periodismo y en Derecho por la Universidad de Costa Rica. En 2025, recibió el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

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