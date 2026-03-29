El País

Operativo durante ‘caravana’ de motorizados dejó más de 40 motos decomisadas

Policía de Tránsito y Ministerio de Seguridad Pública realizaron controles Orotina y Puntarenas

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Por Patricia Recio
Operativo dejó 30 motos decomisadas.
Operativo dejó 30 motos decomisadas. (Policía de Tránsito para LN)







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Patricia Recio

Patricia Recio

Periodista de Infraestructura y Transportes, trabaja en La Nación desde el 2012. Bachiller en periodismo de la Universidad Internacional de las Américas, estudió Comunicación y Mercadeo en la Universidad Latina y completó el programa sobre Cobertura inclusiva y perspectiva de género del Knight Center.

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