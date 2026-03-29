Operativo durante ‘caravana’ de motorizados dejó más de 40 motos decomisadas

Un operativo conjunto entre la Policía de Tránsito y el Ministerio de Seguridad Pública, durante una caravana de motociclistas convocada por diversos grupos para este domingo, dejó como saldo 43 motocicletas decomisadas y 112 multas por infracciones a la Ley de Tránsito.

La acción policial se realizó sobre la ruta 27 en Orotina y La Angostura, Puntarenas.

Según la información de Seguridad Pública, la iniciativa surgió tras recibir información sobre la visita de un numeroso grupo de motociclistas provenientes de diversas zonas del país.

Por su parte, el director de Tránsito, Martín Sánchez, dijo a La Nación que entre los vehículos decomisados incluso estaba la moto de uno de los organizadores del evento.

Operativo de Tránsito por caravana de motos

Además como parte de las acciones policiales, se decomisó droga a uno de los motociclistas que viajaba sin licencia y con el vehículo sin los requisitos de circulación al día.

En Chacarita, de Puntarenas, se detectó un camión cargando motocicletas para ayudar a que estos evadieran los controles policiales.

El chofer de un camión que ayudaba a los motorizados a evadir los controles también fue multado. (Cortesía MSP)

Sin embargo, las autoridades lo esperaron en el control de carreteras y realizaron los decomisos respectivos ya que estas incumplían con diversos requisitos para circular. Además se le realizaron partes al conductor del camión.

“Estos operativos son parte de las acciones en conjunto con el MSP y otras Policías. Vamos a ser muy severos con los usuarios que infrinjan la ley y ponen en peligro la vida propia y la de terceros. Toda la Semana Santa estaremos en la carretera vigilantes”, agregó el director de Tránsito.