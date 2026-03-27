El País

Autoridades activan plan nacional para contener accidentes durante la Semana Santa

El MOPT y la Cruz Roja desplegarán controles viales, atención en playas y operativos de seguridad durante toda la Semana Santa

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Por Hillary Benavides Meléndez
Durante la semana mayor el MOPT realizará controles diarios en distintos horarios (Alfonso Tenorio /Alfonso Tenorio )







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Hillary Benavides Meléndez

Hillary Benavides Meléndez

Periodista en pasantía sección Nacionales. Graduada como licenciada en Comunicación con énfasis en Producción Audiovisual de la Universidad Latina de Costa Rica.

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