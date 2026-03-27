Autoridades activan plan nacional para contener accidentes durante la Semana Santa

El Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) y la Cruz Roja Costarricense anunciaron el operativo especial que implementarán durante la Semana Santa, con el objetivo de reducir riesgos, accidentes y muertes en carretera.

El plan se desarrollará entre el domingo 29 de marzo (Domingo de Ramos) y el domingo 5 de abril (Domingo de Resurrección), periodo en el que miles de personas se movilizan hacia distintos destinos turísticos del país.

De acuerdo con el MOPT, se realizarán controles diarios en distintos horarios, con énfasis en el exceso de velocidad y la conducción bajo los efectos del alcohol. Actualmente, las autoridades cuentan con 199 etilómetros en funcionamiento para reforzar la fiscalización.

El operativo se ejecutará en tres fases: inicialmente, se brindará apoyo en la salida de vacacionistas desde la Gran Área Metropolitana; posteriormente, se intensificarán los controles en los principales destinos turísticos y las rutas de acceso; y finalmente, se implementarán acciones para facilitar el retorno seguro de los viajeros.

Las autoridades priorizarán rutas como la Interamericana Norte y Sur (rutas nacionales 1 y 2), la ruta 27 (San José–Caldera), la ruta 32 (San José–Limón) y la Costanera Sur (ruta 34), aunque aseguraron que habrá presencia policial en todo el territorio nacional.

El director de la Policía de Tránsito, Martín Sánchez Agüero, advirtió que el exceso de velocidad y los adelantamientos indebidos continúan siendo las principales causas de muertes en carretera, con 44 y 22 casos respectivamente durante el primer bimestre del año.

“Ambas conductas están relacionadas con la prisa. Por eso hacemos un llamado a la paciencia y a la prudencia. La idea es disfrutar el viaje con calma, a una velocidad moderada, haciendo pausas y sin descuidar la conducción responsable”, señaló.

El MOPT también indicó que los controles no se limitarán a las rutas nacionales, sino que se mantendrán en San José y en las principales cabeceras de provincia, incluyendo la vigilancia en actividades religiosas propias de la época.

Además, se reforzará la supervisión sobre el exceso de pasajeros y equipaje en los vehículos, así como el control al transporte público para evitar servicios ilegales o sobrecarga de unidades. Asimismo, las autoridades recordaron que ingresar vehículos a zonas de playa es una práctica ilegal y peligrosa, por lo que será estrictamente vigilada.

Por su parte, la Cruz Roja Costarricense desplegará un operativo nacional que incluye más de 120 vehículos de emergencia, distribuidos estratégicamente en playas, carreteras, ríos y zonas de alta visitación turística.

La Cruz Roja Costarricense desplegará un operativo que incluye más de 120 vehículos de emergencia, distribuidos estratégicamente en el territorio nacional. (Cruz Roja/Cruz Roja)

La institución instalará puestos de atención en puntos previamente identificados como de mayor incidencia, con el fin de garantizar una respuesta rápida ante cualquier emergencia.

Ante este panorama, la Cruz Roja hizo un llamado a la población a adoptar conductas responsables durante el feriado: