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¿Va a visitar un parque nacional en Semana Santa?

Conozca las normas para visitar parques nacionales y playas de Costa Rica en Semana Santa

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Por Julián Navarrete Silva
En Semana Santa, los parques nacionales se consolidan como la opción favorita para quienes buscan un respiro en familia.
En Semana Santa, los parques nacionales se consolidan como la opción favorita para quienes buscan un respiro en familia. (Alonso Tenorio/La Nación)







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Julián Navarrete Silva

Julián Navarrete Silva

Periodista de Revista Dominical, con más de 10 años de experiencia. Cubrió la crisis política nicaragüense desde 2018 para el diario La Prensa y Divergentes. Ha publicado en Reportagen, Courrier International, Internazionale, El País, Connectas, entre otros medios internacionales.

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