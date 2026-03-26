¿Va a visitar un parque nacional en Semana Santa?

En Semana Santa, los parques nacionales se consolidan como la opción favorita para quienes buscan un respiro en familia.

Durante la Semana Santa, los parques nacionales se consolidan como la opción favorita para quienes buscan un respiro en familia.

Desde la serenidad de las montañas hasta la calidez de las costas, las autoridades invitan a los turistas a disfrutar de la biodiversidad del país de manera responsable.

En montaña, queda prohibido el ingreso de plásticos de un solo uso, como botellas desechables, para reducir el impacto de residuos en los ecosistemas. (Alonso Tenorio/La Nación)

La oferta es variada: senderos nubosos para los amantes del senderismo y playas de arena blanca para quienes buscan el sol.

Sin embargo, para garantizar una experiencia segura y preservar el entorno, las autoridades recuerdan que el cumplimiento de las normas de seguridad es obligatorio.

Para quienes visitan zonas de montaña, es vital mantenerse dentro de los senderos rotulados para evitar accidentes y extravíos, recomendó el Sistema Nacional de Áreas de Conservación (Sinac).

Además, como parte de la estrategia de sostenibilidad, queda prohibido el ingreso de plásticos de un solo uso, como botellas desechables, para reducir el impacto de residuos en los ecosistemas.

Postales de la biodiversidad en los parques nacionales (Alonso /La Nación)

En las zonas de playa se insta a los bañistas identificar y respetar las señales de advertencia (como corrientes de resaca). Asimismo, las autoridades recuerdan a la población que está prohibido alimentar a la fauna silvestre, ya que esto altera su comportamiento natural y pone en riesgo su salud.

Planifique su visita

Para evitar contratiempos, los interesados pueden consultar la disponibilidad y adquirir sus tiquetes con antelación a través del sitio web oficial del Sinac.

La planificación previa asegura el ingreso a las áreas de capacidad controlada y permite una mejor logística familiar.

Una opción que no puede faltar son las playas de arena blanca. (Alonso Tenorio/La Nación)

Se recuerda a la población que está prohibido alimentar a la fauna silvestre. (Alonso Tenorio/La Nación)

Autoridades advierten alterar el comportamiento natural del ambiente. (Alonso Tenorio/La Nación)

Para quienes visitan zonas de montaña, es vital mantenerse dentro de los senderos rotulados. (Alonso Tenorio/La Nación)

Las autoridades recuerdan que el cumplimiento de las normas de seguridad es obligatorio. (Alonso Tenorio/La Nación)

Diferentes parques nacionales ofrecen senderos nubosos. (Alonso Tenorio/La Nación)

Las autoridades invitan a los turistas a disfrutar de la biodiversidad del país de manera responsable. (Alonso Tenorio/La Nación)

Las lapas es uno de los emblemas del país. (Alonso Tenorio/La Nación)