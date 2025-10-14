El País

OPC-CCSS dio a conocer lista de afiliados fallecidos con saldo: así pueden los familiares reclamar el ROP o FCL

¿Sabía que puede haber dinero sin reclamar a nombre de un familiar fallecido? La OPC-CCSS publicó la lista y explica cómo recuperar el ROP o FCL

EscucharEscuchar
Por Silvia Ureña Corrales
Actualizan lista de afiliados fallecidos con fondos. OPC y juzgados permiten reclamarlos según la Ley de Protección al Trabajador.
Actualizan lista de afiliados fallecidos con fondos. OPC y juzgados permiten reclamarlos según la Ley de Protección al Trabajador. (Canva /Canva)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaSUCOPC-CCSSROPFCLPensiones
Silvia Ureña Corrales

Silvia Ureña Corrales

Periodista de Inteligencia Artificial. Graduada de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y estudiante de la licenciatura en Comunicación y Mercadeo Digital en la Universidad Latina. Tiene experiencia en cobertura deportiva, motores y comercial. Le interesan la innovación digital y la inteligencia artificial en la comunicación.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.