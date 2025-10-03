El País

ONU reconoce labor del TSE y pide confiar en las instituciones democráticas

Esto dijo la ONU en su declaración

Por Sebastián Sánchez
La Organización de Naciones Unidas (ONU) en Costa Rica reconoció el liderazgo del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) como garante de la integridad democrática y llamó a que la campaña electoral rumbo a las elecciones de 2026 se desarrolle en un ambiente de respeto, inclusión y diálogo.
ONU resalta labor del TSE en campaña electoral de Costa Rica. (JOHN DURAN)







