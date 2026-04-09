El País

Nuevo túnel de Hatillos ya tiene fecha: MOPT anuncia cuándo entrará en operación

Proyecto vial en Hatillos avanza con carriles habilitados y trabajos en drenaje, muros y barreras antes de abrir paso inferior

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Por Damián Arroyo C.
El túnel de Hatillos avanza 68%. Faltan obras clave como drenaje, carriles y paso inferior. Inversión alcanza ¢4.270 millones.
El túnel de Hatillos avanza 68%. Faltan obras clave como drenaje, carriles y paso inferior. Inversión alcanza ¢4.270 millones. (MOPT/Cortesía)







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Damián Arroyo C.

Damián Arroyo C.

Editor de Inteligencia Artificial y periodista en La Nación desde 2007. Ha sido Jefe de producción audiovisual y fotografía, editor web y community manager. Se especializa en IA aplicada al periodismo. Licenciado en periodismo con énfasis en producción de medios, con estudios en producción audiovisual y gerencia de proyectos.

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