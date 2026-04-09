Nuevo túnel de Hatillos ya tiene fecha: MOPT anuncia cuándo entrará en operación

El túnel de Hatillos avanza 68%. Faltan obras clave como drenaje, carriles y paso inferior. Inversión alcanza ¢4.270 millones.

El nuevo túnel en el sector de Hatillos registra un avance del 68% y entrará en operación antes de que finalice el primer semestre del año. La obra permitirá conectar Hatillos 2 y 3 con Hatillos 5 y 6, según información del Consejo Nacional de Vialidad (Conavi).

Desde enero anterior, el proyecto mostró beneficios con la habilitación de carriles sobre Circunvalación, lo que permitió avanzar en las vías marginales. Actualmente, cuatro de los seis carriles ya están en funcionamiento.

De acuerdo con la Gerencia de Construcción de Vías y Puentes del Conavi, el tránsito en el cruce fluye sin detenciones tras esa apertura. Sin embargo, aún falta habilitar el paso inferior y dos carriles adicionales sobre el túnel.

Obras en ejecución sobre Circunvalación

El Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) detalló que continúa la instalación de barreras de contención tipo New Jersey en ambos lados de la ruta nacional 39. Estas estructuras requieren sistemas de anclaje que aún se colocan en la zona.

También avanza la colocación de sistemas tipo slot drain para evacuación de aguas, fundamentales para el manejo pluvial de la vía.

En paralelo, se desarrollan trabajos en los carriles de aceleración y desaceleración, que incluyen excavación y colocación de subbase.

El túnel de Hatillos avanza 68%. Faltan obras clave como drenaje, carriles y paso inferior. Inversión alcanza ¢4.270 millones. (MOPT/Cortesía)

Drenaje, muros y obras complementarias

Según informó la institución, el proyecto incorpora un sistema de drenaje pluvial con tuberías de entre 90 cm y 107 cm de diámetro. Además, se construyen pozos y tragantes en calles marginales y en la Avenida 36.

En esa misma avenida, se ejecutan obras en muros de retención para garantizar la estabilidad de las vías aledañas.

El Conavi indicó que la inversión total asciende a ¢4.270 millones. El proyecto contempla mejoras integrales como aceras, pasos peatonales, drenaje pluvial y un sistema de iluminación acorde con la nueva infraestructura.