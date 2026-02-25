Nuevo puente entre Goicoechea y Coronado ya está en funcionamiento: estos son los detalles

El MOPT inauguró un puente de 15 metros en Goicoechea que mejora la seguridad y la movilidad en la zona.

El Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) puso en servicio esta semana un nuevo puente sobre el río Ipís, que enlaza las comunidades de Ipís y San Isidro, en el cantón de Goicoechea.

La estructura mide 15 metros de longitud y 11 metros de ancho. Cuenta con dos carriles de circulación, aceras peatonales con barandas y barandas vehiculares. También se mejoró el pavimento en los accesos al paso.

El proyecto incluyó obras de drenaje pluvial, con el fin de asegurar la evacuación adecuada de aguas. Además, se construyeron aletones en concreto reforzado para estabilizar los taludes y un vado inferior en concreto ciclópeo que funciona como sistema de rebalse.

Según el MOPT, el puente fue diseñado para soportar las avenidas máximas proyectadas para 100 años, con el objetivo de garantizar su desempeño ante condiciones climáticas extremas.

La estructura de 15 metros conecta Ipís y San Isidro, incluye drenajes y beneficia a más de 49.000 habitantes. (MOPT /MOPT)

La infraestructura beneficia de forma directa a 49.602 personas del distrito de San Isidro. De manera indirecta impacta a 105.196 habitantes de los cantones de Goicoechea y Vázquez de Coronado.

La inversión total ascendió a $847.839,36, financiados con recursos del PRVC II MOPT-BID .