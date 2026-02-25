El País

Nuevo puente entre Goicoechea y Coronado ya está en funcionamiento: estos son los detalles

Nueva infraestructura vial agiliza el tránsito entre Ipís y San Isidro. Conozca los detalles técnicos, el monto invertido y cómo impacta a miles de vecinos

Por Silvia Ureña Corrales
El MOPT inauguró un puente de 15 metros en Goicoechea que mejora la seguridad y la movilidad en la zona.
El MOPT inauguró un puente de 15 metros en Goicoechea que mejora la seguridad y la movilidad en la zona. (MOPT /MOPT)







Silvia Ureña Corrales

Silvia Ureña Corrales

Periodista de Inteligencia Artificial. Graduada de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y estudiante de la licenciatura en Comunicación y Mercadeo Digital en la Universidad Latina. Tiene experiencia en cobertura deportiva, motores y comercial. Le interesan la innovación digital y la inteligencia artificial en la comunicación.

