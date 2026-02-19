Nuevo puente entre Goicoechea y Coronado ya está en funcionamiento: estos son los detalles

El nuevo puente entre Goicoechea y Coronado ya opera. Tiene dos carriles y aceras en ambos costados.

La Municipalidad de Goicoechea informó que desde este viernes entró en operación el nuevo puente que conecta Zetillal con el Liceo de Coronado, lo que restablece el tránsito entre ambos cantones y mejora la movilidad en la zona.

La obra, ubicada entre Goicoechea y Coronado, permite el paso seguro de vehículos y peatones en un punto estratégico para estudiantes, trabajadores y familias que se desplazan a diario.

El puente tiene 18 metros de longitud, dos carriles y aceras en ambos costados. Según detalló el gobierno local, la infraestructura restituye una conexión clave que había presentado limitaciones en meses anteriores.

Durante el proceso constructivo se realizaron ajustes técnicos en el terreno, con el objetivo de garantizar estabilidad y durabilidad. La municipalidad indicó que priorizó la seguridad estructural y la protección de la comunidad.

Con la habilitación del paso, se espera una mejora en los tiempos de traslado y en la seguridad de quienes utilizan esta vía como ruta habitual.