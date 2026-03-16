El País

Nuevo puente en Alajuelita conecta por primera vez dos barrios separados por la quebrada

La estructura sobre la quebrada La Guaria incluye dos carriles, aceras peatonales y mejoras en 391 metros del camino cantonal

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Por Damián Arroyo C.
Puente de 45 metros habilita tránsito entre dos barrios de Alajuelita. Proyecto del MOPT y el BID incluyó mejoras viales y señalización.
Puente de 45 metros habilita tránsito entre dos barrios de Alajuelita. Proyecto del MOPT y el BID incluyó mejoras viales y señalización. (MOPT/Cortesía)







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Damián Arroyo C.

Damián Arroyo C.

Editor de Inteligencia Artificial y periodista en La Nación desde 2007. Ha sido Jefe de producción audiovisual y fotografía, editor web y community manager. Se especializa en IA aplicada al periodismo. Licenciado en periodismo con énfasis en producción de medios, con estudios en producción audiovisual y gerencia de proyectos.

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