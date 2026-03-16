Nuevo puente en Alajuelita conecta por primera vez dos barrios separados por la quebrada

Puente de 45 metros habilita tránsito entre dos barrios de Alajuelita. Proyecto del MOPT y el BID incluyó mejoras viales y señalización.

Los vecinos del cantón de Alajuelita, en San José, cuentan desde este 16 de marzo con una nueva conexión vial que permite el tránsito vehicular entre el barrio Juan Pablo II de Alajuelita y el barrio La Guaria de San Felipe, tras la entrada en servicio de un puente construido sobre la quebrada La Guaria.

La obra corresponde a un puente de 45 metros de longitud, ubicado en un punto donde anteriormente no existía paso vehicular, lo que ahora facilita la movilidad entre ambas comunidades.

Según información del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) y del programa de la Red Vial Cantonal, la estructura forma parte de un proyecto financiado con recursos del Segundo Programa de la Red Vial Cantonal MOPT-BID (PRVC II). La inversión total alcanzó $1.683.523,91.

Puente con carriles, aceras y medidas de seguridad

La nueva infraestructura cuenta con dos carriles de 3,65 metros cada uno, así como aceras peatonales de 1,20 metros en ambos lados.

Además, el proyecto incluyó intervenciones en las aproximaciones al puente, lo que permite mejorar la circulación y la seguridad vial en la zona.

De acuerdo con la gerente de la Unidad Ejecutora del PRVC II, Ana Yancy Panagua, la conexión vial representa un avance para la movilidad y la seguridad de los vecinos del cantón. La funcionaria indicó que la obra facilita el tránsito vehicular y peatonal y fortalece la infraestructura local mediante el trabajo conjunto entre el Gobierno, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la Municipalidad.

Puente de 45 metros habilita tránsito entre dos barrios de Alajuelita. Proyecto del MOPT y el BID incluyó mejoras viales y señalización. (MOPT/Cortesía)

Estructura diseñada para soportar crecidas

El proyecto incorpora condiciones hidráulicas que permiten soportar avenidas máximas estimadas para los próximos 100 años, según datos del proyecto.

También se construirá un enrocado tipo escollera para proteger las fundaciones del puente frente a posibles crecidas de la quebrada.

El MOPT informó que también se realizaron trabajos en 391 metros del camino cantonal entre Cementerio y San Felipe de Alajuelita.

Las mejoras incluyeron pavimento asfáltico, construcción de aceras y señalización horizontal y vertical, con el objetivo de reforzar la seguridad vial en el sector.

La alcaldesa de Alajuelita, Rosario Siles Fernández, señaló que la quebrada La Guaria representó durante años una barrera entre comunidades. La jerarca indicó que el nuevo puente convierte ese punto en un enlace que mejora la movilidad y la accesibilidad para las familias del cantón.