Economía

Alajuelita tendrá nuevo parque empresarial de $75 millones y 1.000 empleos: estos son los detalles del proyecto

La construcción de un nuevo parque empresarial en Alajuelita atraerá compañías nacionales y generará hasta 1.000 empleos. Estos son los detalles del proyecto y cuándo comenzará a operar

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Por Silvia Ureña Corrales
Proyecto empresarial en Alajuelita atraerá inversión privada, generará 1.000 empleos y busca impulsar el desarrollo económico del cantón.
Proyecto empresarial en Alajuelita atraerá inversión privada, generará 1.000 empleos y busca impulsar el desarrollo económico del cantón. (Cortesía /Cortesía)







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Silvia Ureña Corrales

Silvia Ureña Corrales

Periodista de Inteligencia Artificial. Graduada de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y estudiante de la licenciatura en Comunicación y Mercadeo Digital en la Universidad Latina. Tiene experiencia en cobertura deportiva, motores y comercial. Le interesan la innovación digital y la inteligencia artificial en la comunicación.

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