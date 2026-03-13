Alajuelita tendrá nuevo parque empresarial de $75 millones y 1.000 empleos: estos son los detalles del proyecto

Alajuelita avanza como un nuevo polo de desarrollo empresarial con la construcción del Parque Empresarial Hacienda Verbena, un proyecto de uso mixto que contempla una inversión superior a $75 millones y la generación de hasta 1.000 empleos en el cantón. La obra inició en enero del 2026 y ya registra un 78% del espacio arrendable comprometido por empresas nacionales y transnacionales.

El proyecto es desarrollado por Meridia Gerencia y Desarrollo Inmobiliario y Deindustrial Inmobiliaria, en alianza con Hacienda La Verbena. La iniciativa busca atraer compañías de logística, distribución, comercio y consumo masivo, sectores que valoran la cercanía con la Circunvalación y el acceso al centro de la capital.

“Parque Empresarial Hacienda Verbena nace con la visión de convertirse en un motor de desarrollo para Alajuelita y para el país. Este parque empresarial no solo atraerá inversión y empresas de primer nivel, sino que también generará oportunidades reales de empleo y crecimiento para las comunidades cercanas”, comentó Jorge Monge, Presidente de Meridia Gerencia y Desarrollo Inmobiliario.

El complejo se construye en una propiedad de 16 hectáreas, donde se habilitarán cerca de 83.500 m² de área arrendable. Durante la etapa constructiva ya se generaron alrededor de 500 empleos directos. Cuando el parque entre en operación, se prevé la creación de otros 500 puestos adicionales.

Alajuelita tendrá nuevo parque empresarial

Según los desarrolladores, el proyecto busca convertirse en un motor de desarrollo económico local. La iniciativa pretende atraer inversión empresarial y fortalecer las oportunidades laborales en comunidades cercanas al cantón.

El primer edificio del parque empresarial entrará en operación en enero del 2027, mientras que la finalización de la primera fase está prevista para julio del mismo año. La infraestructura forma parte de un desarrollo más amplio que incluye componentes industriales, comerciales y residenciales.

El proyecto también incorpora un enfoque social de empleo local. Los desarrolladores establecieron que al menos el 20% de los trabajadores contratados por las empresas constructoras deberán ser residentes de Alajuelita. Además, se promoverán alianzas con bolsas de empleo locales, el Instituto Nacional de Aprendizaje (INA), el Ministerio de Educación Pública (MEP) y colegios técnicos profesionales.

La iniciativa busca alinearse con el Plan de Desarrollo Humano Cantonal de Alajuelita, el cual promueve el crecimiento económico sostenible, el ordenamiento territorial y la generación de empleo. Los desarrolladores indicaron que el modelo pretende fortalecer encadenamientos productivos con pymes de la zona.

En materia ambiental, el parque empresarial aspira a obtener certificaciones de sostenibilidad como EDGE y la marca país Esencial Costa Rica para sus operaciones. Estas iniciativas buscan incorporar prácticas de eficiencia energética y gestión responsable de recursos.