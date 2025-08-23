Una nueva zona franca se establecerá en Cartago: estos son los detalles que reveló el alcalde Mario Redondo

Una nueva zona franca llamada Talima llegará a la provincia de Cartago en una fecha próxima.

Así lo confirmó a La Nación Mario Redondo, alcalde del cantón Central, quien indicó que el parque empresarial probablemente estaría especializado en “temas de logística” y se establecería “muy cerca” del Parque Industrial Zeta y la Zona Franca La Lima.

“Casi que (estaría) detrás de donde está Zona Franca Zeta”, detalló Redondo.

De momento, según comentó el jerarca, se están realizando los trámites respectivos ante la Municipalidad de Cartago.

“Nosotros tenemos una oficina que se llama Cartago Innova que se encarga de ver que la gente que quiere invertir en Cartago no pase por el calvario en que a veces se convierte la burocracia, sino que encuentre una ventanilla única desde donde se pueden tramitar más ágilmente las diferentes gestiones”, dijo Redondo.

“Entonces, con la encargada de ese equipo de trabajo que creamos, esa administración, pues viene coordinando con ellos (la nueva zona franca), desde hace pocos meses, ya los detalles finales. Esperamos que pueda terminarse la tramitación de los requisitos en pocas semanas, con lo cual ya estaría el banderazo de salida”, agregó.

El alcalde cartaginés agregó que los encargados del proyecto se han reunido con personal de urbanismo y otras áreas del ayuntamiento para adaptar el proyecto a lo que permite el plan regulador y a las expectativas de ellos. “Entonces, yo diría que sí se va a hacer”, aseveró.

Aunque se sabe poco de este parque empresarial, su eventual ubicación la insertaría en un entorno empresarial ya consolidado, cerca de dos importantes zonas francas de la provincia.

Una de las zonas francas que funciona en Cartago desde hace un tiempo es La Lima, la cual comenzó operaciones en diciembre del 2014. (JONATHAN JIMENEZ/JJiménez)

Estaría cerca de dos importantes parques empresariales

La nueva zona franca Talima estaría ubicada cerca de dos importantes complejos empresariales de Cartago.

Uno de ellos es el Parque Industrial Zeta, el cual se estableció en 1985 a “lo largo de la carretera Interamericana” y brinda servicios a más de 60 empresas “con instalaciones de última generación y precios de arrendamiento competitivos”, según dice su sitio web.

Entre las compañías que están instaladas en este complejo se encuentran Admedes, Baxter, Biomerics, Nutrisnacks, Orion Intermed y Videndum Production Solutions.

La otra zona franca que estaría cerca de Talima, aunque no tanto como el parque Zeta, es la Zona Franca La Lima (ZFLL), la cual comenzó operaciones en diciembre del 2014.

Actualmente, este parque empresarial cuenta con la presencia de 17 compañías multinacionales de seis países distintos, según un comunicado de prensa emitido en abril pasado. Entre ellas figuran: Align Technology, Coloplast, Edwards Lifesciences Corporation e Itek Solutions.

“Este parque exportó $0,4 millones en 2014, y 10 años después acumula $4.577 millones en ese mismo rubro. Solo en 2024, ZFLL generó $1.478 millones en exportaciones (lo que equivale al 7,3% de las exportaciones de bienes de todo el país) y proyecta duplicar su impacto en los próximos años”, agregó el comunicado de prensa.