El País

Nuevo hospital de Limón paralizado: ¿Por qué ninguna empresa quiere encargarse de las obras?

Licitación para nuevo hospital de Limón se declaró infructuosa porque ninguna empresa ofertó; CCSS busca alternativas para destrabar proceso

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Por Patricia Recio
Fachada de un edificio de una planta, de color crema con bordes anaranjados. Con letrero negro que dice Hospital Dr. Tony Facio Castro
El actual hospital de Limón enfrenta problemas de saturación de servicios desde el 2013 cuando tuvo que ser intervenido. (Raúl Cascante)







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Patricia Recio

Patricia Recio

Periodista de Infraestructura y Transportes, trabaja en La Nación desde el 2012. Bachiller en periodismo de la Universidad Internacional de las Américas, estudió Comunicación y Mercadeo en la Universidad Latina y completó el programa sobre Cobertura inclusiva y perspectiva de género del Knight Center.

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