Nueva rotonda en San Ramón habilita paso vehicular mientras avanza construcción de túnel en Ruta 1

El MOPT habilitó una rotonda en San Ramón para ordenar el tránsito y permitir la construcción de un túnel en la Ruta 1.

El Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) habilitó una rotonda provisional en la entrada de San Ramón, sobre la Ruta Nacional 1, con el objetivo de ordenar el tránsito y facilitar el inicio de las obras del paso inferior que formará parte del intercambio vial en la zona.

La institución informó que la estructura ya está en funcionamiento y permite mantener la circulación vehicular mientras se ejecutan los trabajos constructivos del túnel. La medida busca evitar interrupciones en el flujo de vehículos en uno de los principales accesos al cantón.

Según el MOPT, la rotonda también garantiza el acceso a comunidades y comercios locales, así como la continuidad del tránsito sobre la Ruta 1.

La entidad solicitó a los conductores extremar las medidas de precaución al transitar por la zona. Indicó que es obligatorio respetar la señalización vial instalada, así como las indicaciones del personal en sitio.

El MOPT recordó que el límite de velocidad en la zona de trabajo es de 30 km/h, por lo que pidió a los usuarios ajustarse a esta restricción para evitar accidentes y garantizar la seguridad de trabajadores y conductores.