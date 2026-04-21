El País

Nueva rotonda en San Ramón habilita paso vehicular mientras avanza construcción de túnel en Ruta 1

La obra temporal permite mantener el flujo vehicular y el acceso a comercios mientras se ejecuta el paso inferior en la entrada del cantón

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Por Damián Arroyo C.
El MOPT habilitó una rotonda en San Ramón para ordenar el tránsito y permitir la construcción de un túnel en la Ruta 1.
El MOPT habilitó una rotonda en San Ramón para ordenar el tránsito y permitir la construcción de un túnel en la Ruta 1. (MOPT/Cortesía)







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Damián Arroyo C.

Damián Arroyo C.

Editor de Inteligencia Artificial y periodista en La Nación desde 2007. Ha sido Jefe de producción audiovisual y fotografía, editor web y community manager. Se especializa en IA aplicada al periodismo. Licenciado en periodismo con énfasis en producción de medios, con estudios en producción audiovisual y gerencia de proyectos.

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