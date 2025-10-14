El País

Nueva concesión en 2027: Este tramo de carretera sería el próximo en operar con peajes

Ruta entre Limonal y Liberia será la primera en implementar modelo de reciclaje de activos

Por Patricia Recio
Guanacaste. Cañas-Liberia
El MOPT pretende aprovechar la buena condición del trayecto entre Limonal y Liberia para implementar un modelo de reciclaje de activos. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)







