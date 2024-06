Nogui Acosta confirma renuncia a crédito del BID y AFD si se destina 15% a CCSS

El ministro de Hacienda, Nogui Acosta, confirmó la decisión del gobierno de renunciar al crédito de $400 millones del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la Agencia Francesa de Desarrollo (AFD), si los diputados aprueban una moción para destinar un 15% de los fondos a abonar la deuda del Estado con la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).

Los congresistas tienen planeado aprobar el empréstito en primer debate este miércoles. Previamente, sería avalada una moción sobre los recursos destinados a la Caja; Acosta sostiene que el único monto que el Poder Ejecutivo aceptaría es un 10%.

No obstante, los diputados no podrán dejar aprobado el crédito en segundo y último debate el préstamo antes del 16 de junio, fecha límite señalada por la AFD para la vigencia de la oferta. Superado este plazo, según había informado el ministroa los jefes de fracción, el financiamiento se perderá o se tendrá que renegociar en condiciones mucho más caras.

Nogui Acosta dijo que solamente renegociaría el crédito con la AFD, si la moción avalada por los legisladores limita los recursos para la CCSS a un 10%. ”Si se aprueba el 15%, con esta disposición de que no se puede utilizar (el resto del préstamo) si no se le paga a la Caja, ya no tiene sentido”, expresó a los medios de comunicación.

Al consultársele si esto significa que se desecharía el préstamo, el ministro de Hacienda fue contundente en señalar que “por supuesto”.

“¿Qué va a pasar? Después de que se apruebe el crédito de apoyo presupuestario, tengo que presentar un presupuesto extraordinario para integrarlo en el presupuesto de la República. Integro lo que tengo que darle a la Caja y los recursos. ¿Qué pasa si no le puedo pagar a la Caja? Voy a perder los recursos.

“Entonces, voy a tener un hueco de financiamiento y, por eso, he reiterado que no podemos poner esa condicionalidad”, explicó Acosta.

El expediente 23.502 está en la corriente legislativa desde diciembre del 2022 y se dictaminó en la Comisión de Asuntos Económicos en noviembre del 2023.

El primer debate se votó el 30 de mayo, pero el 10 de junio se aprobó una moción para retrotraer el proyecto a su trámite de primer debate, para hacerle modificaciones de fondo al texto, en el plenario legislativo, para luego someterlo de nuevo a votación.

En caso de que este trámite se concrete, según lo previsto, el Congreso deberá enviar el texto a publicación en el diario oficial La Gaceta, antes de poder aprobarlo en segundo debate, para cumplir con el principio de publicidad por el cambio que efectuarían los parlamentarios en el porcentaje destinado a la Caja.

El empréstito se compone de un aporte de $100 millones de la AFD; $250 millones aportados por el BID y otros $50 millones del Gobierno de Corea del Sur, también a través del BID, como parte del apoyo al Plan Nacional de Descarbonización de Costa Rica.