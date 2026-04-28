El País

Nogui Acosta adelanta cómo abordarían el tema del incremento del FEES 2027 en la Asamblea Legislativa

Diputado electo y exministro de Hacienda aspira a dirigir la comisión de Hacendarios, donde se decidiría el incremento del Fondo Especial para la Educación Superior

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Por Fernanda Matarrita Chaves y Lucía Astorga
Nogui Acosta Jaén
Nogui Acosta, exministro de Hacienda y diputado electo del oficialismo, se refirió a cómo se abordará el tema del FEES 2027 en la Asamblea Legislativa. (Alonso Tenorio/Atenorio)







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FEES 2027Nogui Acosta
Fernanda Matarrita Chaves

Fernanda Matarrita Chaves

Periodista de Educación y Salud con experiencia en temas de niñez y DDHH. Licenciada en Comunicación de Mercadeo. Ganó el Premio nacional al mejor contenido sobre Niñez y Adolescencia del CNNA y UNICEF en el 2022 y el 2021. Recibió el Premio regional y del Caribe de Periodismo de Salud de Fedefarma 2022. Redactora del año La Nación 2021.

Lucía Astorga

Lucía Astorga

Politóloga y Periodista. Especializada en la cobertura legislativa y de las instituciones del Poder Ejecutivo.

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