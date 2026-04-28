Nogui Acosta adelanta cómo abordarían el tema del incremento del FEES 2027 en la Asamblea Legislativa

Nogui Acosta, exministro de Hacienda y diputado electo del oficialismo, se refirió a cómo se abordará el tema del FEES 2027 en la Asamblea Legislativa.

Nogui Acosta Jaen, diputado electo del oficialismo y exministro de Hacienda, se refirió a cómo abordarían el tema del incremento del Fondo Especial para la Educación Superior (FEES) 2027 en la Asamblea Legislativa.

Acosta dirigiría la comisión de Hacendarios, en la que se definiría, por segunda vez en la historia, el posible aumento al FEES 2027, esto luego de que las negociaciones entre el Ejecutivo y las universidades públicas fracasaran.

Aunque los integrantes del Consejo Nacional de Rectores (Conare) afirman que para ellos la negociación no ha terminado, el 21 de abril el gobierno afirmó que será en el Congreso donde se defina el posible incremento del Fondo que tiene como base ¢593.484 millones, el mismo monto aprobado para el 2026.

El diputado electo afirmó que la negociación aun no ha finalizado, pero en caso de que no se alcancen acuerdos, le tocaría a la Asamblea Legislativa decidir, basada en los argumentos de las universidades públicas, el gobierno y la realidad fiscal del país.

La posición del ejecutivo es incrementar 0%, mientras que los rectores de las casas de educación superior estatales solicitan un aumento del 2,94%, lo que representaría unos ¢17.000 millones más.

Sobre si como diputado oficialista, a partir del 1.° de mayo, mantendría la línea del gobierno del 0% de incremento, Acosta afirmó que más allá de los recursos, hay temas más profundos que deben explorarse.

“Cómo podemos asegurar que las regiones rurales tengan más financiamiento, que lo más importante del FEES sean las becas para los estudiantes y también que haya mayor distribución. No podemos seguir concentrando el FEES como en 1985. Han surgido nuevas universidades, nuevas carreras y nuevas necesidades del país y no hemos cambiado la distribución”, comentó.

Actualmente, la Universidad de Costa Rica (UCR) y la Universidad Nacional (UNA) reciben, entre las dos, casi un 71% del FEES, distribución criticada por el gobierno. Incluso, el presidente Rodrigo Chaves sugirió a la rectora y rectores en la última sesión de negociación, que podrían considerar un aumento siempre y cuando lo percibido por la UCR y la UNA cambiara entre un 40% y 20%.

Conare rechazó lo planteado, pues aseguran que debe haber redistribución pero garantizando la sostenibilidad de todas las casas de enseñanza, aseveran que hacerlo como propone el gobierno implicaría cerrar escuelas y carreras.

“Creo que ahí (en la distribución) hay un tema importante y es qué vamos a hacer para asegurarle a los costarricenses, particularmente, a aquellos que logran sacar su bachillerato acceso a la educación universitaria”, comentó Acosta.

Oficialistas tendrán mayoría en comisión de Hacendarios

El camino en Cuesta de Moras distaría de ser sencillo para las universidades públicas. El debate sobre el aumento en los fondos pasaría a la comisión de Hacendarios, donde a partir del 1.° de mayo el oficialista Partido Pueblo Soberano (PPSO) tendría mayoría con seis de los 11 diputados.

Si la comisión adopta la línea del gobierno, el resultado sería un incremento del 0%, es decir, se mantendrían los ¢593.484 millones para el 2027.

En el 2024, la comisión de Hacendarios decidió, por primera vez en la historia, el aumento para el FEES 2025. Esa vez, por mayoría se aprobó un incremento del 2% para las universidades públicas equivalente a ¢11.500 millones, sin embargo, a la fecha ese incremento no se ha girado.

Incluso,el Consejo Nacional de Rectores interpuso un recurso de amparo contra el Ministerio de Hacienda por no girar lo srecursos correspondientes al aumento del 2% del FEES del 2025: la Sala Constitucional lo declaró con lugar.