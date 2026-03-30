El País

No deje pasar esta oportunidad: aplique a becas completas en semiconductores en Costa Rica

Estudiantes y profesionales pueden acceder a capacitación clave en un sector con alta proyección internacional y creciente demanda

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Por Silvia Ureña Corrales
UCR y CRUSA lanzan becas en semiconductores para formar talento especializado. Inscripciones abiertas hasta el 11 de abril.
UCR y CRUSA lanzan becas en semiconductores para formar talento especializado. Inscripciones abiertas hasta el 11 de abril. (Cortesía /Cortesía)







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Silvia Ureña Corrales

Silvia Ureña Corrales

Periodista de Inteligencia Artificial. Graduada de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y estudiante de la licenciatura en Comunicación y Mercadeo Digital en la Universidad Latina. Tiene experiencia en cobertura deportiva, motores y comercial. Le interesan la innovación digital y la inteligencia artificial en la comunicación.

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