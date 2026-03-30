No deje pasar esta oportunidad: aplique a becas completas en semiconductores en Costa Rica

UCR y CRUSA lanzan becas en semiconductores para formar talento especializado. Inscripciones abiertas hasta el 11 de abril.

La Universidad de Costa Rica y la Fundación Crusa anunciaron un programa de becas completas para formar talento en la industria de semiconductores. La convocatoria ofrece 26 cupos y estará abierta hasta el 11 de abril.

El programa busca responder a la demanda creciente de talento especializado en un sector clave para el desarrollo tecnológico. La iniciativa forma parte de un proyecto mayor que aspira a otorgar 65 becas en distintas etapas.

La formación incluye capacitación intensiva en áreas técnicas como diseño de circuitos integrados, manufactura avanzada y habilidades en inglés. El curso tendrá una duración de 304 horas y se impartirá entre mayo de 2026 y marzo de 2027, en modalidad bimodal y horario nocturno.

El programa está dirigido a personas con perfil en disciplinas STEM, especialmente estudiantes avanzados o profesionales de ingeniería eléctrica, electrónica, mecatrónica, computación, mecánica, química o física. También se exige disponibilidad para completar el proceso formativo, acceso a equipo informático y conocimientos básicos de inglés.

Según los organizadores, el proceso de selección será competitivo y limitado, debido al número reducido de becas disponibles. Las personas seleccionadas recibirán formación orientada a facilitar su inserción en entornos laborales globales.

Los resultados del proceso se comunicarán por correo electrónico a partir del 17 de abril de 2026. Las postulaciones se realizan mediante un formulario en línea habilitado por los organizadores.