Abren 10.000 becas gratuitas en Google Cloud: estos son los requisitos para aplicar

Abren 10.000 becas en Google Cloud para capacitar talento digital en Costa Rica. Las inscripciones ya están habilitadas.

Costa Rica abrió una nueva oportunidad de capacitación en tecnología. La Promotora del Comercio Exterior de Costa Rica (Procomer) anunció este lunes la apertura de 10.000 becas gratuitas para estudiar habilidades digitales en la plataforma Google Cloud.

La convocatoria forma parte de la iniciativa Talent Up, impulsada dentro del programa América en el Centro del Grupo Banco Interamericano de Desarrollo (Grupo BID). El objetivo es fortalecer el talento humano en áreas tecnológicas con alta demanda laboral.

Las personas interesadas deben ser mayores de 18 años y contar con conocimientos básicos de programación. Las inscripciones están disponibles desde este lunes 9 de marzo mediante la plataforma talento.procomer.com o el correo talentohumano@procomer.com.

El programa busca capacitar a participantes en computación en la nube, inteligencia artificial y análisis de datos, competencias consideradas clave para la transformación digital de las empresas.

Según explicó la gerente general de Procomer, Laura López, la formación en habilidades digitales resulta cada vez más relevante debido a los cambios tecnológicos que afectan distintas industrias. La funcionaria indicó que estas becas amplían las oportunidades de desarrollo profesional para personas en Costa Rica y ayudan a atender la demanda de talento especializado por parte de las empresas.

La iniciativa cuenta con Google como socio estratégico y forma parte de una estrategia regional del Grupo BID para impulsar el capital humano en Centroamérica.

De acuerdo con el representante del Grupo BID en Costa Rica, Francisco Javier Urra, el programa busca fortalecer la integración regional y cerrar brechas de talento digital mediante alianzas entre organismos multilaterales, empresas tecnológicas e instituciones nacionales.

Para ejecutar el programa en el país, Procomer trabajará con aliados del sector educativo y tecnológico. Entre ellos están el Ministerio de Educación Pública (MEP), la Universidad Latina de Costa Rica (ULatina), la Universidad Latinoamericana de Ciencia y Tecnología (Ulacit), Junior Achievement, la Cámara de Tecnologías de Información y Comunicación (Camitic) y la Cámara de Servicios Corporativos de Alta Tecnología (Camscat).

Estas instituciones brindarán cursos y acompañamiento académico con el fin de garantizar un proceso de aprendizaje completo y alineado con las necesidades actuales del mercado laboral.

Costa Rica recibió las 10.000 becas a inicios de febrero durante la 39.ª Reunión de Gobernadores de Centroamérica, Panamá y República Dominicana, realizada en Ciudad de Panamá.

Las becas forman parte de un programa regional que contempla más de 60.000 oportunidades de formación para países miembros del programa América en el Centro. Esta iniciativa busca impulsar el talento digital como herramienta para atraer inversión, fortalecer la competitividad y promover empleos de calidad en la región.