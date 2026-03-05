Becas gratuitas en Cartago para trabajar en industria médica: requisitos y cómo aplicar

Jóvenes de Cartago sin empleo podrán acceder a becas completas para capacitarse y trabajar en la industria médica.

El Instituto Tecnia abrió un programa de becas gratuitas dirigido a jóvenes de Cartago que buscan incorporarse al mercado laboral en la industria médica y en áreas de logística. La convocatoria estará disponible durante marzo, abril, mayo y junio de 2026, con procesos de reclutamiento e inicio lectivo cada mes.

La iniciativa ofrece formación técnica intensiva para desempeñarse como operario de industria médica u operario de bodega. El programa busca facilitar el acceso al empleo para personas que actualmente no cuentan con trabajo y desean mejorar sus oportunidades laborales.

Las becas cubren el 100% del costo educativo y contemplan un subsidio socioeconómico para apoyar gastos de transporte y alimentación durante el periodo de capacitación. También incluyen procesos de vinculación con empresas para facilitar la inserción laboral de los participantes.

El programa está dirigido a personas jóvenes residentes en Cartago. Pueden aplicar mujeres entre 18 y 35 años y hombres entre 18 y 24 años que se encuentren sin empleo y tengan interés en capacitarse en áreas técnicas vinculadas con el sector industrial.

Los cursos tendrán una duración de entre dos y tres meses, con jornadas presenciales de 24 a 36 horas semanales en el centro de Cartago. Según la institución, el objetivo es ofrecer una formación intensiva que permita a los participantes adquirir habilidades específicas en un corto periodo.

La organización explicó que la industria médica es uno de los principales motores económicos del país. Este sector genera más de 88.000 empleos y lidera las exportaciones nacionales, lo que incrementa la necesidad de personal técnico especializado.

Costa Rica se posiciona además como segundo exportador de dispositivos médicos en América Latina, con cerca del 24% de las ventas regionales. Ante ese escenario, la capacitación técnica se convierte en una vía para mejorar la empleabilidad y ampliar las oportunidades de ingreso al mercado laboral.

De acuerdo con el instituto, su modelo educativo combina formación técnica, apoyo económico y alianzas empresariales para facilitar el acceso al empleo. La institución reporta que más del 75% de sus egresados logra colocarse en el mercado laboral gracias a estas conexiones con empresas del sector productivo.

Las personas interesadas pueden aplicar en línea o solicitar información a través del sitio web de la institución, por el correo electrónico info@tecnia.cr o vía telefónica a los números 6101-2788 y 4002-1470. La convocatoria se mantendrá abierta durante el primer semestre de 2026 para ampliar el acceso de jóvenes de los diferentes cantones de Cartago.