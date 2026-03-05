El País

Becas gratuitas en Cartago para trabajar en industria médica: requisitos y cómo aplicar

Un programa de becas cubrirá el 100% de la formación para jóvenes en Cartago que buscan empleo en la industria médica

Por Silvia Ureña Corrales
Jóvenes de Cartago sin empleo podrán acceder a becas completas para capacitarse y trabajar en la industria médica.
Jóvenes de Cartago sin empleo podrán acceder a becas completas para capacitarse y trabajar en la industria médica. (Cortesía/Cortesía)







notas iaSUCbecasindustria médica
Silvia Ureña Corrales

Periodista de Inteligencia Artificial. Graduada de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y estudiante de la licenciatura en Comunicación y Mercadeo Digital en la Universidad Latina. Tiene experiencia en cobertura deportiva, motores y comercial. Le interesan la innovación digital y la inteligencia artificial en la comunicación.

