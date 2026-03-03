INA abre inscripción para cursos gratuitos en 2026: revise los requisitos

El INA habilitó matrícula para cursos técnicos en industria, alimentos y contabilidad en varias sedes del país para el 2026.

El Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) anunció la apertura de siete cursos de capacitación gratuitos en distintas sedes del país, con fechas de inicio entre marzo y mayo de 2026. Las opciones abarcan áreas industriales, alimentarias, contables y de oficios técnicos.

Los programas se impartirán en centros ubicados en La Uruca, Zetillal, Pavas, Puriscal, Alajuela y La Florida de Tibás. Las inscripciones iniciarán en marzo y algunos procesos se realizarán en línea, mientras que otros serán presenciales, según cada sede.

Uno de los cursos disponibles es Operador/a de equipos de transformación de plásticos, que se impartirá en el Centro Nacional Especializado Industria Gráfica y Plástico (Cegyrplast), en La Uruca, del 6 de abril al 29 de junio del 2026.

Las clases serán presenciales de lunes a viernes, de 3 p. m. a 8:30 p. m. Las personas interesadas deberán ser mayores de 18 años y contar con sexto grado aprobado. La inscripción en línea estará habilitada del 3 al 15 de marzo en www.inainscripcioncursos.ac.cr

En el Centro de Formación Profesional de Zetillal se ofrecerán dos programas. El primero es Panificación tradicional, del 23 de marzo al 23 de octubre del 2026. El segundo corresponde a Mecanizado de mobiliario, que se desarrollará del 23 de marzo al 14 de octubre del 2026. Ambos requieren ser mayores de edad o mayores de 15 años, según el curso, y aprobar un proceso de selección.

En Puriscal se impartirá el curso de Manipulación de alimentos, del 2 al 5 de marzo del 2026, de lunes a jueves, de 8 a. m. a 2 p. m. Las personas participantes deberán ser mayores de 15 años y cumplir con los requisitos académicos establecidos.

El Centro de Formación Profesional La Florida Sur abrirá el programa de Asistencia en contabilidad, del 13 de mayo del 2026 al 24 de mayo del 2027. Este curso se desarrollará tres días por semana en horario de 7 a. m. a 3 p. m. También en esta sede se ofrecerá Tapicería de muebles y autos, del 11 de mayo al 30 de noviembre del 2026, con horario presencial diurno.

En Alajuela, el Centro de Desarrollo Tecnológico de Industria Alimentaria impartirá el curso de Expendedor/a de productos cárnicos, del 20 de abril al 28 de julio del 2026. Las clases serán presenciales de lunes a viernes, de 7:30 a. m. a 2 p. m. Las personas interesadas deberán asistir a una sesión informativa obligatoria el 26 de marzo del 2026.

El INA indicó que todos los trámites son personales y que los cupos son limitados. La institución recordó que las personas extranjeras deberán presentar residencia o Dimex vigente y que los títulos obtenidos en el extranjero deben estar reconocidos por el Ministerio de Educación Pública.

Las personas interesadas pueden consultar requisitos específicos y detalles de inscripción en las sedes correspondientes o en los sitios oficiales habilitados para cada proceso.