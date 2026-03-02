El País

UNED abre prematrícula para dos nuevos técnicos en desarrollo de software y ciberseguridad en 2026

La UNED habilitó dos nuevas opciones técnicas en áreas con alta empleabilidad

Por Silvia Ureña Corrales
La UNED incorporó dos técnicos en áreas tecnológicas estratégicas para 2026. La prematrícula estará abierta hasta el 18 de marzo.
La UNED incorporó dos técnicos en áreas tecnológicas estratégicas para 2026. La prematrícula estará abierta hasta el 18 de marzo. (Tulcarion de Getty Images / Naïri de corelens /Tulcarion de Getty Images / Naïri de corelens)







Silvia Ureña Corrales

Periodista de Inteligencia Artificial. Graduada de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y estudiante de la licenciatura en Comunicación y Mercadeo Digital en la Universidad Latina. Tiene experiencia en cobertura deportiva, motores y comercial. Le interesan la innovación digital y la inteligencia artificial en la comunicación.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.