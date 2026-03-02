UNED abre prematrícula para dos nuevos técnicos en desarrollo de software y ciberseguridad en 2026

(Tulcarion de Getty Images / Naïri de corelens /Tulcarion de Getty Images / Naïri de corelens)

La UNED incorporó dos técnicos en áreas tecnológicas estratégicas para 2026. La prematrícula estará abierta hasta el 18 de marzo.

La Universidad Estatal a Distancia (UNED) incorporó dos nuevos programas técnicos en desarrollo de aplicaciones de software y ciberseguridad, que iniciarán en el segundo cuatrimestre de 2026. La prematrícula estará abierta hasta el 18 de marzo, según informó la institución.

La apertura responde a la alta demanda laboral en áreas tecnológicas y forma parte de la estrategia de la universidad para fortalecer su oferta en carreras STEM. Ambos programas se impartirán bajo la Vicerrectoría de Extensión y Vinculación Territorial.

El Técnico en Desarrollo de Aplicaciones de Software formará profesionales capaces de diseñar, desarrollar y modificar programas informáticos. El plan incluye paradigmas de programación, patrones de diseño y bases de datos. Las personas graduadas podrán desempeñarse en investigación, desarrollo de sistemas y mantenimiento de aplicaciones.

Por su parte, el Técnico en Ciberseguridad preparará especialistas en instalación, configuración y monitoreo de sistemas de información. El perfil contempla la aplicación de soluciones de defensa y respuesta ante incidentes para proteger activos digitales en organizaciones públicas y privadas.

Ambos técnicos tendrán una duración de cuatro módulos. En el caso de ciberseguridad, se cursarán cuatro materias por cuatrimestre. En desarrollo de software serán entre tres y cuatro materias por periodo. La inversión será de ¢31.000 por materia y no se cobrará matrícula.

Entre los requisitos de ingreso se solicita contar con bachillerato en Educación Media o Educación Diversificada, según el programa elegido. Además, la persona aspirante deberá matricularse en el bloque completo cada cuatrimestre y realizar un examen virtual de ubicación de inglés sin costo.

El nivel requerido será B1+ para ciberseguridad y B1- para desarrollo de software. Quienes no alcancen ese nivel deberán cursar nivelación gratuita en inglés, impartida por el Centro de Idiomas de la UNED en paralelo al técnico.

También se pedirá conocimiento básico en ofimática, sistema operativo Windows e Internet.

Proceso de matrícula

La prematrícula estará abierta del 23 de febrero al 18 de marzo de 2026. Quienes cumplan con los requisitos podrán matricularse en el periodo ordinario del 11 al 16 de mayo de 2026.

Se solicita aportar:

• Original y fotocopia de títulos correspondientes.

• Fotografía tamaño pasaporte.

• Fotocopia de cédula de identidad o cédula de menor de edad.

• Correo electrónico activo para comunicación institucional.