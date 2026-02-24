El País

UNED abre matrícula en cursos virtuales gratuitos: así puede inscribirse

Salud mental, inteligencia artificial, inglés y ambiente forman parte de los cursos gratuitos que abrió la UNED

Por Silvia Ureña Corrales
UNED ofrece cursos virtuales gratuitos en diversas áreas. Revise fechas de matrícula, duración y cupos disponibles en UAbierta.
UNED ofrece cursos virtuales gratuitos en diversas áreas. Revise fechas de matrícula, duración y cupos disponibles en UAbierta. (Canva/Stock)







