UNED abre matrícula en cursos virtuales gratuitos: así puede inscribirse

La Universidad Estatal a Distancia (UNED) abrió la matrícula en varios cursos virtuales y gratuitos dirigidos a la población en general, mediante su plataforma UAbierta. Las opciones abarcan salud mental, inteligencia artificial, inglés, ambiente, tributación y herramientas digitales, con cupos limitados y fechas definidas entre febrero y mayo de 2026.

La iniciativa incluye programas autogestionados que permiten avanzar al propio ritmo, con certificación de aprovechamiento en la mayoría de los casos. Según la información oficial, la oferta busca fortalecer capacidades en áreas de alta demanda y facilitar el acceso a formación sin costo.

Uno de los programas disponibles es el curso de Primeros Auxilios Psicológicos para la Comunidad, que inició el 23 de febrero y concluirá el 11 de mayo de 2026. Tiene una duración de 40 horas y un cupo de 1.500 personas. La inscripción se mantiene abierta hasta el 11 de abril.

La coordinadora de la Comisión Institucional de Salud Mental de la UNED explicó que esta capacitación brinda herramientas básicas para escuchar, contener y orientar en situaciones de crisis, sin sustituir la atención profesional.

En el área tecnológica, destaca el curso Introducción a la inteligencia artificial: fundamentos, principios y prácticas, cuya matrícula se habilitó del 23 de febrero al 15 de marzo de 2026. El acceso al contenido se brinda del 2 al 29 de marzo y dispone de 1.500 cupos.

También se encuentra disponible el curso de Inglés Introductorio, con matrícula abierta hasta el 25 de abril de 2026. Tiene una duración de 40 horas y un cupo total de 600 personas.

La plataforma ofrece además los cursos Restauración Ecológica: principios, técnicas y participación ciudadana y Ambiente y ODS: claves para la sostenibilidad, ambos con matrícula abierta desde el 26 de enero hasta el 31 de diciembre de este año y cupos de 1.500 participantes cada uno.

En materia fiscal, se habilitó el curso Introducción a los Derechos y Deberes Tributarios, con un cupo de 1.500 personas y se puede matricular hasta el 15 de abril.

La oferta se completa con capacitaciones en Microsoft Word Básico, Microsoft PowerPoint y Microsoft Outlook, orientadas al fortalecimiento de habilidades digitales para el ámbito académico y laboral. Estos cursos mantienen la matrícula abierta desde finales de enero y cuentan con cupos de hasta 1.500 personas cada uno.

El encargado de UAbierta señaló que el objetivo institucional es democratizar el acceso al conocimiento y responder a necesidades actuales de la sociedad costarricense, mediante propuestas flexibles y sin barreras geográficas.

Las personas interesadas pueden consultar requisitos, fechas y enlaces de inscripción en la plataforma oficial de UAbierta UNED. Los cupos se asignan por orden de registro y cada curso establece su propio calendario.