INA anuncia nuevos cursos gratuitos con inscripción en febrero: fechas, sedes y requisitos

El Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) informó que habilitará inscripciones para varios cursos de capacitación en 2026, con opciones presenciales, modalidad dual y programas apoyados en medios tecnológicos.

Las convocatorias incluyen formaciones en mecánica automotriz, diseño gráfico, edición de video, administración, electrónica, contabilidad, mercadeo, tapicería y estética, con sedes en La Uruca, Pavas, Heredia, San Sebastián y Mora.

Entre las opciones figura el curso Mecánica para vehículos colisionados, que se impartirá en el Centro Nacional Polivalente Francisco J. Orlich, en La Uruca, del 16 de marzo al 25 de mayo de 2026, con clases presenciales de lunes a viernes, de 7 a. m. a 2 p. m. La inscripción se habilitará el 26 de febrero de 2026, desde las 9 a. m., en el sitio www.inainscripcioncursos.ac.cr, hasta llenar el cupo.

En el área creativa, el INA anunció Diseño y administración de contenido visual y digital (diseño gráfico básico), del 13 de abril al 28 de setiembre de 2026, y Narrativa audiovisual con Premiere Pro, del 23 de marzo al 18 de mayo de 2026. Ambos se impartirán en el Centro Nacional Especializado en Industria Gráfica y Plástico, en La Uruca. La inscripción en línea se abrirá del 24 de febrero al 1 de marzo de 2026, desde las 9 a. m., o antes si el cupo se completa.

Para quienes buscan habilidades comerciales, se ofrecerá Administración en el punto de venta en el INA de Pavas, Villa Esperanza, del 23 de marzo al 25 de junio de 2026, bajo modalidad dual y con clases presenciales de 7:30 a. m. a 1:30 p. m. La preinscripción será presencial el 2 de marzo, de 8 a. m. a 10 a. m.

En formación técnica, el INA comunicó el curso Instalación de circuitos neumáticos y electroneumáticos, del 3 al 27 de marzo de 2026, en el Centro Nacional Especializado en Electrónica y Telecomunicaciones (Cenate), en Heredia. La matrícula se gestionará mediante correo electrónico el martes 24 de febrero, de 8 a. m. a 3 p. m., o hasta llenar el cupo.

También se incluyen programas vinculados a la empleabilidad por medio de la Agencia Nacional de Empleo (ANE). En esa vía se anunciaron Asistencia en contabilidad (del 13 de mayo de 2026 al 4 de abril de 2027) y Tapicería de muebles y autos (del 11 de mayo al 20 de noviembre de 2026), ambos en el Centro de Formación Profesional de La Florida Sur, en Colonia Kennedy, San Sebastián. La postulación se realizará en www.ane.cr en fechas definidas por cada curso, hasta agotar cupos.

En Heredia, el INA indicó que impartirá Gestión del mercadeo para pymes, del 4 de marzo al 25 de mayo de 2026, con trabajo por medios tecnológicos, en la sede de San Francisco de Heredia. La institución programó una sesión informativa el 25 de febrero a las 8 a. m.

Finalmente, en Mora se abrirá Estética facial y corporal, del 6 de abril de 2026 al 2 de julio de 2027, con clases de lunes a viernes de 7 a. m. a 12 mediodía. La inscripción será presencial el 4 de marzo, a las 9 a. m., en Ciudad Colón.