Estos son los cursos gratuitos del INA: fechas, lugares y cómo inscribirse

El Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) habilitó la inscripción a más de 15 cursos gratuitos en áreas técnicas como informática, agro, salud ocupacional, entre otras. Las capacitaciones iniciarán entre diciembre de 2025 y abril de 2026.
Cada programa tiene fechas definidas, horarios, requisitos específicos y modalidad presencial o virtual. La matrícula se encuentra abierta y se cerrará una vez que se completen los cupos.
Cursos disponibles
Visualización de datos con Power BI:
- Sucursal: Heredia
- Fechas: Del 21/11/25 al 10/12/25
- Horarios: Grupo 1: 2 p. m. a 4:40 p. m. | Grupo 2: 5 p. m. a 7:30 p. m.
- Requiere manejo básico de Excel e Internet
- Inscripción: al correo jrojasrodriguez@ina.ac.cr
Aspectos fundamentales en redes
- Formato: Virtual
- Fechas: 15/12/25 al 3/2/26
- Horario: Autogestionado
- Necesita conocimientos en informática y conexión estable
- Inscripción: hasta el 7 de noviembre en www.ane.cr
Aplicación de la lógica computacional
- Sede: San Ramón
- Fechas: 15/12/25 al 9/3/26
- Horarios: Grupo 1: 7 a. m. a 10 a. m. | Grupo 2: 10:30 a. m. a 1:30 p. m.
- Inscripción: Hasta el 16 de noviembre por medio de www.inainscripcioncursos.ac.cr
Mecanizado de mobiliario
- Sede: Tirrases
- Fechas: 12/1/26 al 15/6/26
- Horario: Presencial, sin definir
- Requisitos: Mayores de 17 años con dominio de operaciones matemáticas
- Inscripción: rcerdasrodriguez@ina.ac.cr
Lombricultura
- Sede: Cartago
- Fechas: 20/1/26 al 10/3/26
- Horarios: Martes de 8 a. m. a 3 p. m.
- Requisitos: Dirigido a personas con vínculo agropecuario
- Inscripción: Presencial, 11 de noviembre de 7 a.m. a 3 p.m.
Sistemas agroforestales
- Sede: Cartago
- Fechas: 23/1/26 al 17/4/26
- Horarios: Viernes de 8 a. m. a 3 p. m.
- Requisitos: Exige operaciones básicas y pertenecer al sector agropecuario
- Inscripción: Presencial del 11 de noviembre de 7 a.m. a 3 p.m.
Registro de actividades en la empresa agropecuaria
- Sede: Cartago
- Fechas: 29/1/26 al 12/3/26
- Horarios: Jueves de 8 a. m. a 3 p. m.
- Inscripción: Presencial, el 11 de noviembre de 7 a.m. a 3 p.m.
Administración agropecuaria
- Sede: Cartago
- Fechas: 28/1/26 al 22/4/26
- Horarios: Miércoles de 8 a. m. a 3 p. m.
- Inscripción: Presencial, el 11 de noviembre de 7 a.m. a 3 p.m.
Abonos orgánicos (grupo 1)
- Sede: Cartago
- Fechas: 19/1/26 al 9/3/26
- Horario: Lunes de 8 a. m. a 3 p. m.
- Inscripción: Presencial, el 11 de noviembre de 7 a.m. a 3 p.m.
Abonos orgánicos (grupo 2)
- Sede: Cartago
- Fechas: 28/1/26 al 18/3/26
- Horario: Miércoles de 8 a. m. a 3 p. m.
- Inscripción: Presencial, el 11 de noviembre de 7 a.m. a 3 p.m.
Formulación y evaluación de proyectos agropecuarios
- Sede: Cartago
- Fechas: 2/2/26 al 23/3/26
- Horarios: Lunes de 8 a. m. a 3 p. m.
- Inscripción: Presencial, el 11 de noviembre de 7 a.m. a 3 p.m.
Protección del recurso hídrico
- Sede: Cartago
- Fechas: 9/2/26 al 13/4/26
- Horarios: Lunes de 8 a. m. a 3 p. m.
- Inscripción: Presencial, el 11 de noviembre de 7 a.m. a 3 p.m.
Mercadeo agropecuario
- Sede: Cartago
- Fechas: 3/2/26 al 14/4/26
- Horario: Martes de 8 a. m. a 3 p. m.
- Inscripción: Presencial, el 11 de noviembre de 7 a.m. a 3 p.m.
Control biológico de fitopatógenos
- Sede: Cartago
- Fechas: 5/3/26 al 30/4/26
- Horarios: Jueves de 8 a. m. a 3 p. m.
- Inscripción: Presencial, el 11 de noviembre de 7 a.m. a 3 p.m.
Salud ocupacional básica (grupo 1 y 2)
- Formato: Virtual
- Fechas: 4/5/26 al 2/6/26
- Horario: Autogestionada
- Requisito: Mayores de 15 años con sexto grado
- Inscripción: Hasta el 14 de noviembre en la página de inscripción.
Reparación de los sistemas de los vehículos livianos
- Sede: Alajuela
- Fechas: 1/6/26 al 27/7/26
- Horario: Lunes a viernes de 7 a. m. a 2 p. m.
- Requisitos: Certificado de noveno año, DIMEX vigente y admisión aprobada
- Inscripción: Hasta el 14 de noviembre en la página de inscripción.