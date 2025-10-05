Niño desaparecido en Purral: convocan exhibición de autos para recaudar víveres para familia de Leandro

Auto confirmado para la exhibición en solidaridad de la familia de Leandro Mangas

La joven Yokebeth Araya realizó una convocatoria de exhibición de automóviles deportivos a realizarse el próximo 12 de octubre, a fin de recaudar donaciones para la familia del niño Leandro Mangas, de 5 años de edad, que desapareció al caer en una alcantarilla sin tapa, en Purral de Goicoechea, el pasado 26 de setiembre.

Araya dijo que la invitación es abierta, tanto para las personas que quieran colaborar en la actividad llevando a exhibir su automóvil deportivo, como para quienes quieran llegar a ver los autos.

El evento está previsto para el próximo domingo a las 10 a. m. en Santa Ana, Lindora, en Solawa (Chevicheando ando). Las personas que deseen apoyar entrarán al lugar con alimentos no perecederos, los cuales serán entregados a María Lourdes Mangas, madre del niño desaparecido.

El club de automóviles Miata fue de los primeros en mostrar disposición para participar en el evento.

La joven dijo que el objetivo es ayudar a la madre del niño, quien no ha podido retomar su trabajo debido a la situación angustiante por la que atraviesa. “Yo los quiero ayudar y estoy haciendo esto para darle un mejor momento a esta familia”, dijo Araya.

La exhibición de autos se efectuará en solidaridad de la familia de Leandro Mangas (Cortesía/La Nación)

El pequeño Leandro Mangas fue arrastrado por una fuerte corriente hacia una alcantarilla, sin varillas ni tapas, mientras caminaba hacia su casa con su madre, dos hermanos y dos primos.

Esta situación ha conmocionado al país. Este sábado, un grupo de seis ciclistas realizó una pedaleada solidaria para llevarle víveres a la familia del niño.

El pasado jueves, 2 de octubre, tras siete días de labores, la Cruz Roja Costarricense suspendió la búsqueda de Leandro, quien cumpliría seis años en menos de dos meses. Casi 200 cruzrojistas participaron en el operativo, que se extendió desde la alcantarilla en Purral hasta el río Tárcoles, atravesando quebradas y afluentes.

En adelante, un nuevo despliegue de socorristas dependerá de cualquier indicio o alerta acerca de la posible ubicación del menor.

La alcantarilla fue sellada con barrotes de metal para evitar que ocurra otra tragedia similar.