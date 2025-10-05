Ciclistas inician emotiva campaña para ayudar a madre de Leandro Mangas, el niño desaparecido en alcantarilla de Purral

Seis de ciclistas: Nicole Chavera Vargas, Jennifer Montero, Allan Valverde, Arnold Jiménez, Yoshua Campos y Anabelle Argüello salieron desde la iglesia La Soledad, en San José, hasta la casa de la familia del niño Leandro Mangas, quien desapareció al caer en una alcantarilla en Purral de Goicoechea, para llevar víveres. Foto:

Un grupo de ciclistas completó una pedaleada solidaria, este sábado, para entregar donaciones a Lourdes Mangas, madre de Leandro Mangas, el niño de 5 años que cayó en una alcantarilla sin tapa, en Purral de Goicoechea, el pasado 26 de setiembre, y cuyo cuerpo no ha sido encontrado.

La iniciativa fue impulsada por el proyecto social Bici Activismo CR, que hizo la convocatoria para recolectar donaciones a la madre del niño, Lourdes Mangas, quien no ha podido retomar su trabajo debido a la situación que afronta.

La convocatoria se hizo a través de redes sociales y este sábado se sumaron seis ciclistas. Los organizadores dijeron que la donación fue pequeña, pero la madre del niño agradeció el gesto de solidaridad.

El recorrido fue desde la iglesia de La Soledad, en el centro de San José, hasta la casa de la familia del niño, ubicada en Purral.

Los ciclistas llevaron varias donaciones a la mamá de Leandro Mangas. Foto: Cortesía.

Sin embargo, los ciclistas pretenden que esta convocatoria toque a otras personas para sumarse en las ayudas para esta familia.

El pequeño Leandro Mangas fue arrastrado por una fuerte corriente hacia una alcantarilla, sin varillas ni tapas, mientras caminaba hacia su casa con su madre, dos hermanos y dos primos. El hueco por donde cayó el chiquito queda apenas a 50 metros de su casa.

El pasado jueves, 2 de octubre, tras siete días de labores, la Cruz Roja Costarricense suspendió la búsqueda de Leandro, quien cumpliría seis años en menos de dos meses. Casi 200 cruzrojistas participaron en el operativo, que se extendió desde la alcantarilla en Purral hasta el río Tárcoles, atravesando quebradas y afluentes.

En adelante, un nuevo despliegue de socorristas dependerá de cualquier indicio o alerta sobre la posible ubicación del menor.

La alcantarilla fue sellada con barrotes de metal para evitar que ocurra otra tragedia similar.