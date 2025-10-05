El País

Ciclistas inician emotiva campaña para ayudar a madre de Leandro Mangas, el niño desaparecido en alcantarilla de Purral

Ciclistas de Bici Activismo CR entregaron donaciones a la madre del menor, tras pedalear desde la iglesia de La Soledad

Por Julián Navarrete Silva
Ciclistas llevan víveres a familia Leandro Mangas
Seis de ciclistas: Nicole Chavera Vargas, Jennifer Montero, Allan Valverde, Arnold Jiménez, Yoshua Campos y Anabelle Argüello salieron desde la iglesia La Soledad, en San José, hasta la casa de la familia del niño Leandro Mangas, quien desapareció al caer en una alcantarilla en Purral de Goicoechea, para llevar víveres. Foto: (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)







