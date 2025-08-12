Sucesos

Niña de nueve años muere por choque frontal en puente Bailey en Puntarenas

Conductor sospechoso de colisión huyó de escena en vehículo presuntamente con licor de contrabando

Por Juan Fernando Lara Salas
Imagen del sitio en Coronado de Osa, a la altura del puente, donde quedó el vehículo donde viajaba la menor. Fotografía:
Imagen del sitio en Coronado de Osa, a la altura del puente, donde quedó el vehículo donde viajaba la menor. Fotografía: (Waze C/Cortesía)







Periodista graduado en la Universidad de Costa Rica, donde cursó Maestría Académica en Ciencias Políticas. Premio al Redactor del año de La Nación en los años 2012 y 2024. Escribe sobre cambio climático, ambiente, energía, servicios públicos y derechos humanos.

