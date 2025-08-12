Niña de nueve años muere por choque frontal en puente Bailey en Puntarenas

Imagen del sitio en Coronado de Osa, a la altura del puente, donde quedó el vehículo donde viajaba la menor. Fotografía:

Una niña de nueve años falleció la tarde del lunes en un accidente de tránsito ocurrido en la zona de Coronado de Osa (Puntarenas), cuando el vehículo en que viajaba fue impactado de frente por otro que invadió el carril sobre un puente Bailey.

Según confirmó el jefe de la oficina del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) en Osa, el percance se produjo cuando el automóvil donde viajaba la menor cruzaba el puente, mientras varios vehículos esperaban su turno al otro lado, debido a que por la estructura solo puede pasar un carro a la vez.

En ese momento, un vehículo que venía en sentido contrario sobrepasó a todos los que estaban esperando, ingresó al puente y colisionó de frente contra el auto de la víctima.

La menor viajaba en el asiento trasero con el cinturón de seguridad abrochado. Sin embargo, se espera el resultado de la autopsia para determinar la causa exacta de la muerte.

El OIJ detalló que el conductor del carro que provocó el accidente huyó del lugar.

Además, las autoridades determinaron por pesquisas en el sitio que el vehículo que ocasionó el choque transportaba una alta cantidad de licor, presuntamente de contrabando, por lo que la Policía de Control Fiscal también abrió una investigación paralela.

El caso se investiga como homicidio culposo y contrabando de licor. Las autoridades mantienen operativos en la zona para dar con el sospechoso.