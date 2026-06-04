El País

¿Necesita hacer la prueba de manejo? MOPT habilitará jornada sin cita el 17 de junio

Cerca de 1.000 personas podrán hacer pruebas de manejo sin cita en jornada especial en La Sabana

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Por Libia Solano Meza
Prueba práctica de manejo
Prueba simulará circuito de una sede de Educación Vial y el recorrido en tránsito real se aplicará en las inmediaciones del Parque Metropolitano La Sabana (MOPT/MOPT)







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Libia Solano Meza

Libia Solano Meza

Periodista especializada en la cobertura de salud y bienestar. Graduada de la Universidad Internacional de las Américas (UIA).

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