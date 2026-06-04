¿Necesita hacer la prueba de manejo? MOPT habilitará jornada sin cita el 17 de junio

Prueba simulará circuito de una sede de Educación Vial y el recorrido en tránsito real se aplicará en las inmediaciones del Parque Metropolitano La Sabana

El próximo miércoles 17 de junio se aplicarán las pruebas prácticas de manejo para automóvil y motocicleta en el sector noreste del INS Estadio, según confrimó el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT).

La prueba simulará el circuito de una sede de Educación Vial y el recorrido en tránsito real se aplicará en las inmediaciones del Parque Metropolitano La Sabana.

La Dirección General de Educación Vial estima tener capacidad para atender a unas 1.000 personas, unas 166 por hora en el lapso de seis horas que tendrán disponibles, explicó Sindy Coto, directora de Educación Vial.

Desde las 11:00 a.m. se comenzarán a entregar fichas con el fin de llevar un control del orden de atención y de los asistentes. La ficha será personal y únicamente se entregará a quien hará la prueba, al registrar sus datos y la placa del vehículo.

Una vez finalizado el servicio, si el vehículo requiere una nueva atención, deberá volver a formarse para obtener otra ficha, por lo que no se permitirá apartar ni conservar turnos.

Las personas interesadas deben cumplir con:

Documento de identidad físico, vigente y en buen estado.

Recibo de pago correcto según la clase de licencia por la que van a optar.

Dictamen médico vigente (menos de 180 días desde que el médico lo emitió) y acceso al comprobante que el médico le remite.

Derecho de circulación vigente.

Inspección Técnica Vehicular vigente.

El vehículo debe estar fuera de la restricción vehicular ese día, es decir su placa no debe terminar en 5 ni en 6.

No debe tener programada una cita.

No puede haber después del 20 de mayo de 2026, ya que el sistema aplica automáticamente una restricción que impide realizar una nueva matrícula en un período de 20 días hábiles.

Para ese día no es necesario que las personas cuenten con las credenciales de ingreso al sistema, pues se le habilitarán antes de realizar la prueba.

Según las autoridades si por falta de capacidad en el sitio alguna de las personas que se presenten el miércoles 17 de junio al INS Estadio no puede ser atendida, se le habilitará un espacio para el para el jueves 18, viernes 19 o sábado 20 en Ciudad Vial en el mismo horario de 2:00 p.m. a 10:00 p.m.