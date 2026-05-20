El País

MOPT hará pruebas de manejo sin cita en el Estadio Nacional: vea horario y fecha

El MOPT aplicará pruebas prácticas de manejo para carro y moto sin cita previa en el Estadio Nacional

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Por Yucsiany Salazar
La prueba práctica de manejo es el último escalón antes de conseguir la licencia de conducir. El MOPT brindará ese servicio de manera ampliada en los sábados de enero. Fotografía: MOPT.
La prueba práctica de manejo es el último escalón antes de conseguir la licencia de conducir. El MOPT brindará ese servicio de manera ampliada y sin cita previa. Fotografía: MOPT.







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Yucsiany Salazar Serrano

Yucsiany Salazar

Estudió en la Universidad Internacional de las Américas (UIA). Con experiencia en periodismo digital, manejo de redes sociales y producción de contenido audiovisual.

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