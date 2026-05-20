MOPT hará pruebas de manejo sin cita en el Estadio Nacional: vea horario y fecha

La prueba práctica de manejo es el último escalón antes de conseguir la licencia de conducir. El MOPT brindará ese servicio de manera ampliada y sin cita previa. Fotografía: MOPT.

El Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) realizará una jornada especial de pruebas de manejo sin cita previa el próximo 17 de junio en el Estadio Nacional (INS Estadio), en La Sabana.

Así lo anunció Presidencia durante la conferencia de prensa de este miércoles 20 de mayo.

Según indicaron, la iniciativa permitirá a los usuarios realizar las pruebas para carro y motocicleta en un horario de 2:00 p. m. a 10:00 p. m., con el objetivo de agilizar la atención y reducir la lista de espera para obtener la licencia de conducir.