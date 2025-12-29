Muy pocos ganadores han cobrado el premio mayor del segundo sorteo de consolación de la JPS: estas son sus historias

Muy pocas personas han acudido a reclamar los premios del segundo sorteo de consolación de la Junta de Protección Social.

La Junta de Protección Social (JPS) informó la tarde de este lunes que se han reclamado apenas ¢90 millones del premio mayor del segundo sorteo de consolación, que repartía ¢900 millones divididos en tres emisiones.

El número ganador fue el 35 con la serie 794, y se vendió en la provincia de Alajuela, específicamente en Grecia y Naranjo. No obstante, solo dos personas se han presentado a reclamar sus premios.

Según detalló la JPS, el primer ganador en presentarse fue un hombre joven, de entre 26 y 30 años, que compró una fracción “a gallo tapado” a su vendedor de confianza en Grecia. El pedacito lo hizo acreedor de ¢30 millones, los cuales, dijo, invertirá en salud.

La segunda ganadora fue una mujer de entre 31 y 35 años que compró dos fracciones, también en Grecia. Ella dijo que eligió el número 35 por ser la edad de un familiar, y piensa utilizar el premio de ¢60 millones en la construcción de su casa.

Por su parte, un vecino de Puntarenas, también de entre 31 y 35 años, ganó ¢12 millones del segundo premio tras comprar dos pedacitos del número favorito de su papá, el 44. Él aseguró que utilizará el dinero para pagar deudas.

El segundo premio, número 44 con serie 704, se vendió en Orotina, mientras que el tercer premio, número 02 con la serie 466, se vendió en Vázquez de Coronado y Desamparados.

Este es uno de los pedacitos del premio ganador del segundo sorteo de consolación. (JPS/JPS)

Se vendieron solo 13 de 30 fracciones del premio acumulado

Además del segundo sorteo de consolación, la noche de este domingo también salió el acumulado de la JPS y recayó en el número 46, con la serie 536, que podía repartir ¢425 millones. Sin embargo, se vendieron solamente 13 de los 30 pedacitos disponibles.

El único ganador que ha ido a reclamar su premio es un hombre de 51 a 55 años que compró tres fracciones en San José. Él dijo que compró el 46 porque le gusta mucho el número y siempre lo juega. Invertirá los ¢42,5 millones en el estudio de sus hijos.

La Junta explicó que el número ganador se vendió en San José centro; sin embargo, 17 fracciones fueron devueltas por los vendedores de lotería.

En consecuencia, el dinero correspondiente a esos premios pasará a engrosar el gran acumulado de la JPS para el primer sorteo de la Lotería Nacional del 4 de enero de 2026.

“El acumulado para el sorteo del 4 de enero iniciará en ¢100 millones, a los que se suman ¢240 millones, para un total de ¢340 millones", detalló la institución.

En total, entre los principales premios del Gordo Navideño, los dos sorteos de consolación y el acumulado, la JPS ha colocado ¢3.451 millones. A eso se suman los premios más pequeños, terminaciones y aproximaciones.

Cada sorteo tiene 60 días naturales de vencimiento. Este plazo es innegociable, así que la Junta recomienda ir pronto a cambiar sus billetes.