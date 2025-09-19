Municipalidad de San José propone eliminar carriles en avenida Segunda; vea cómo quedaría la renovación

La propuesta municipal para la avenida Segunda contempla aceras más amplias, un carril exclusivo para autobuses y nuevos espacios verdes.

La Municipalidad de San José presentó ante el Concejo Municipal un proyecto para reducir los carriles de la avenida Segunda, una ruta de alta movilidad de vehículos. La intención es construir aceras más amplias, carriles exclusivos para buses y nuevos espacios verdes.

Así lo expuso Daniel Chacón, ingeniero de la empresa Ingeniería de Tránsito y Carreteras (Intraca) a cargo de la etapa de diseño. Explicó que la propuesta abarcará cerca de 1,7 kilómetros, entre el parque la Merced y calle 21.

“Nosotros hicimos todo el análisis y el mapeo de las características para empezar a tomar decisiones de diseño que estuvieran de acuerdo entre la necesidad vial y la necesidad peatonal, que también es el objeto de esta contratación”, explicó Chacón.

La remodelación de la avenida Segunda abarcará cerca de 1,7 kilómetros, entre el parque la Merced y calle 21. (Facebook)

Cambio en carriles

Chacón mencionó que la propuesta implicaría una modificación en los carriles de la avenida Segunda, pasando de cinco carriles actuales a tres de circulación vehicular de 3,1 metros y uno exclusivo para autobuses, mientras que el espacio liberado se destinará a ampliar las aceras hasta un mínimo de 2,5 metros de ancho a cada lado.

Señaló que los estudios revelaron una “subutilización del espacio vial” con carriles de hasta 4,5 metros de ancho y aceras estrechas con obstáculos como kioscos, postes o paradas de buses.

La propuesta en la plaza de la Democracia incluye más espacio peatonal, zonas verdes y la integración con la ciclovía de la avenida Segunda. (Municipalidad de San José/Facebook)

Además, los estudios detectaron un uso indebido de las zonas de carga y descarga, donde algunos vehículos permanecen estacionados hasta 12 horas, lo que convierte esos espacios en parqueos informales.

El rediseño también contempla nuevas bahías de carga y descarga reguladas, iluminación peatonal, mobiliario urbano y la reubicación de paradas de taxis y buses para mejorar la circulación.

Según Chacón, la reducción de carriles no afectará el tránsito vehicular de forma crítica, pues los niveles de servicio ya muestran un menor volumen de carros gracias a la circunvalación Norte.

En el sector del parque la Merced, la remodelación de la avenida Segunda prevé aceras más anchas, áreas verdes y un carril exclusivo para autobuses. (Municipalidad de San José/Facebool)

La propuesta incluye además un parque lineal en la zona de la plaza de la Democracia y la integración con otros proyectos en marcha, como la renovación del parque Central.

El presupuesto estimado ronda los ¢3.000 millones. Chacón comentó que se encuentran en la etapa de planes constructivos y se mantienen a la espera de que, en un plazo de seis a ocho meses, se tenga la aprobación.

El rediseño de la avenida Segunda se integrará con la renovación del parque Central, que contempla nuevas áreas verdes y mobiliario urbano. (Municipalidad de San Jos/Facebook)

Otros proyectos

La propuesta forma parte de otros seis proyectos que se encuentran en desarrollo por parte de la Sección de Mantenimiento y Desarrollo de Obras de la Municipalidad. El de la avenida Segunda está bajo la coordinación de la ingeniera municipal Patricia Solano.

Además de la avenida, la municipalidad josefina trabaja en la remodelación del parque Central, la plaza de las Garantías Sociales, el parque Renacer en Cristo Rey, el bulevar de Hatillo 2 y 3, la ampliación del paseo de los Estudiantes y el nuevo diseño del campo ferial de Zapote.