El País

Municipalidad de San José propone eliminar carriles en avenida Segunda; vea cómo quedaría la renovación

Propuesta de renovación de la avenida Segunda incluye ampliar aceras, habilitar un carril solo para autobuses y sumar áreas verdes

EscucharEscuchar
Por Cristian Mora
Avenida Segunda renovación
La propuesta municipal para la avenida Segunda contempla aceras más amplias, un carril exclusivo para autobuses y nuevos espacios verdes. (Municipalidad de San José/Facebook)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Renovación de avenida SegundaAvenida SegundaMunicipalidad de San José
Cristian Mora

Cristian Mora

Estudiante activo de bachillerato en periodismo en la Universidad de Costa Rica. Apasionado por contar historias que fomenten el cambio. Interesado en temas nacionales, políticos y culturales.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.