Así cambió la avenida Central de San José con la inauguración de su nuevo bulevar

Nuevo bulevar de la avenida Central ofrece un respiro urbano con áreas verdes, sombra y señalización renovada

Por Cristian Mora
16/09/2025, San José, Avenida 0, caleees 17 y 19, fotografías de el nuevo Boulevar sobre la avenida central.
El gobierno local destaca que el nuevo bulevar de la avenida Central promueve la convivencia y embellece la capital. (Jose Cordero/José Cordero)







nuevo Bulevar de la Avenida CentralSan JoséMunicipalidad de San José
