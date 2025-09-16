Así cambió la avenida Central de San José con la inauguración de su nuevo bulevar

El gobierno local destaca que el nuevo bulevar de la avenida Central promueve la convivencia y embellece la capital.

La Municipalidad de San José inauguró el nuevo bulevar de la avenida Central, un espacio de 8.500 metros cuadrados que llena de color la capital josefina.

En el marco del 15 de setiembre, al ritmo de música y folclor, el paso peatonal quedó abierto al público. Se trata del tramo comprendido entre la avenida 0 y las calles 17 y 19, detrás de la Asamblea Legislativa.

El proyecto transformó ese pequeño trayecto en un eje peatonal de uso mixto, diseñado para mejorar la movilidad, embellecer el entorno urbano y fomentar la convivencia ciudadana.

El presupuesto inicial contemplaba una inversión de ¢862 millones; no obstante, la obra se completó con un costo final de ¢814 millones, informó el gobierno local josefino.

“El nuevo bulevar representa un espacio pensado para las personas, un lugar donde se integran cultura, movilidad y sostenibilidad. Invitamos a toda la ciudadanía a ser parte de esta transformación y a disfrutar de este nuevo sitio que embellece nuestra capital”, comentó el alcalde de San José, Diego Miranda.

En un recorrido realizado por La Nación se observó que la intervención incluyó instalación de mobiliario urbano, jardines, árboles de sombra e instalación de señalización vial.

Las obras iniciaron en noviembre del 2024 y debían concluir en abril del 2025. Sin embargo, múltiples atrasos postergaron su apertura hasta este mes. El primer problema ocurrió por el hallazgo de líneas del tranvía que circuló por San José entre 1899 y 1950.

