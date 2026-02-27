Municipalidad de San José habilita comercio en aceras y parques: ¿cuáles son los requisitos?

San José habilita el uso de aceras y bulevares para el comercio. La medida busca reactivar la economía y mejorar la seguridad urbana mediante la convivencia. Imagen con fines ilustrativos.

La Municipalidad de San José implementó el Reglamento de Comercio al Aire Libre para permitir que establecimientos comerciales utilicen espacios públicos.

La normativa autoriza la extensión de actividades hacia aceras, bulevares, parques y plazas de la capital. Así, los comercios con patente vigente ahora puede instalar mesas y sillas en el exterior para atender a sus clientes de forma regulada.

Esta iniciativa busca dinamizar la economía local y fortalecer el comercio responsable, así como activar los espacios públicos que recuperó y modernizó en distintos sectores del cantón.

“Esta licencia permite que el comercio responsable crezca, que nuestros espacios públicos se disfruten más y que la economía local se fortalezca”, explicó el alcalde josefino, Diego Miranda en un video.

Municipalidad de San José habilita comercio al aire libre

Comercios deben cumplir con estos requisitos

Los establecimientos interesados en obtener esta autorización deben cumplir con varios requisitos técnicos:

Contar con patente comercial vigente.

Dedicarse principalmente a la venta y consumo de alimentos y bebidas.

Estar al día en sus obligaciones municipales.

Cumplir con los requisitos técnicos y de distribución del mobiliario.

Presentar el croquis del área a utilizar garantizando el tránsito peatonal y la accesibilidad universal.

La Municipalidad explicó que la autorización corresponde a un permiso de uso en precario. En otras palabras, se trata de una extensión temporal de la actividad comercial sobre espacio público, y no una nueva patente.

Condiciones del espacio y canon

Una vez aprobada la extensión para realizar el comercio al aire libre, se deben tener en cuenta estas condiciones:

El reglamento permite un área máxima de ocupación de 50 metros cuadrados.

Se debe garantizar de ancho libre para tránsito peatonal.

Los comerciantes deben utilizar mobiliario liviano y desmontable que no esté anclado de forma permanente al suelo.

Cumplimiento de normas de seguridad, limpieza y ornato.

Respeto a rutas de emergencia y condiciones de accesibilidad.

“El canon por uso del espacio público será calculado de forma objetiva y proporcional al metraje autorizado y al monto de la patente comercial. Este esquema garantiza transparencia, equidad y condiciones claras para todos los comerciantes”, explicó la municipalidad.

Plan piloto en La California

Un plan piloto de esta iniciativa se implementará durante el festival Transitarte los días 10, 11 y 12 de abril.

La Municipalidad invitó a los patentados de La California y zonas cercanas para que participen en esta primera etapa.