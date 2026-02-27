El País

Municipalidad de San José habilita comercio en aceras y parques: ¿cuáles son los requisitos?

La Municipalidad de San José estrena reglamento para que restaurantes y cafeterías puedan realizar comercio al aire libre. Conozca los requisitos y el plan piloto en La California

Por Yucsiany Salazar
San José habilita el uso de aceras y bulevares para el comercio. La medida busca reactivar la economía y mejorar la seguridad urbana mediante la convivencia. Imagen con fines ilustrativos. (Facebook Dariel Fallas)







