El País

Ministerio de Salud emitió orden sanitaria a Multiplaza por ataque de pitbull

Medida es resultado de una investigación realizada en el establecimiento donde ocurrió el incidente de la mordedura a un menor

Por Aarón Sequeira

El Ministerio de Salud emitió, este miércoles, una orden sanitaria a Multiplaza, a raíz del ataque de un pitbull a un menor de edad, incidente ocurrido el fin de semana.








Ataque de pitbullMultiplazaPet friendlyMinisterio de Salud
Aarón Sequeira

Aarón Sequeira

Periodista encargado de la cobertura legislativa en la sección de Política. Bachiller en Filología Clásica de la Universidad de Costa Rica.

