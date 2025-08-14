Ministerio de Salud emitió orden sanitaria a Multiplaza por ataque de pitbull

El Ministerio de Salud emitió, este miércoles, una orden sanitaria a Multiplaza, a raíz del ataque de un pitbull a un menor de edad, incidente ocurrido el fin de semana.

Las autoridades sanitarias realizaron una investigación en el establecimiento donde ocurrió el incidente de la mordedura a un menor de edad y, como resultado de esa investigación, emitieron la orden sanitaria.

LEA MÁS: Ser ‘pet friendly’ es más que solo permitir mascotas: vea el protocolo que debe seguir su negocio

El objetivo de esa orden es “proteger la salud y la seguridad de todas las personas”, explicó Salud en el comunicado difundido.

A la vez, se hicieron modificaciones en las disposiciones que actualmente regulan el ingreso de animales de compañía, como perros y gatos, específicamente, a establecimientos públicos y privados.

“Se ha decidido unificar en una sola resolución las disposiciones que regulan el ingreso de animales de compañía a los establecimientos”, informó dicho ministerio.

En la resolución unificada, se explica que no se permite el ingreso ni permanencia de animales de compañía en los establecimientos que prestan el servicio de alimentación al público, salvo cuando así lo permita el dueño o administrador del lugar, siempre y cuando se delimite el acceso y haya una rotulación debida.

La Nación le pidió a la oficina de prensa de Salud los detalles de esa orden sanitaria emitida sobre el incidente ocurrido con el pitbull, pero respondieron que dicha medida está en trámite, por lo que no pueden ahondar en el asunto.

El ataque canino se dio el sábado por la noche, dentro de Multiplaza, cuando un menor de siete años fue atacado en la pierna por un perro pitbull, que caminaba por el establecimiento sin bozal.

La madre del menor se quejó del trato que recibió de parte de Multiplaza y acudió al Organismo de Investigación Judicial (OIJ) a denunciar el hecho.

En un pronunciamiento de ese centro comercial, el lunes, los responsables lamentaron el hecho y afirmaron que, desde el primer momento, su equipo dio acompañamiento y apoyo a las personas involucradas en el incidente del perro.

La versión de Multiplaza contrastó con lo dicho por la madre del menor.

“Si bien se trata de un hecho aislado, reiteramos que la seguridad y el bienestar de nuestros visitantes son nuestra más alta prioridad. Por ello, reforzamos nuestro compromiso de seguir trabajando para que cada experiencia en nuestro centro comercial sea segura y agradable”, aseguró Multiplaza en el comunicado.

La empresa agregó que cree en la “sana convivencia” para disfrutar de un espacio compartido, por lo que pidió la colaboración de sus clientes para garantizar un ambiente “armonioso y seguro”.

En el boletín enviado a los medios, el centro comercial no se refirió a las políticas de inclusión de mascotas, ni a los hechos denunciados por la mamá del menor afectado.